"Знает, что такое убивать": Ефросинина рассказала об изменениях ее мужа-военного

О чем Ефросинина говорит с мужем-военным

По словам ведущей, она заметила, что ее избранника внезапно начала интересовать вся ее жизнь. Раньше он не спрашивал, с кем Ефросинина записывает интервью или как она провела день.

Сейчас Хромаев хочет знать как можно больше. Но Ефросинина уже поняла, что на самом деле мужчина просто пытается говорить о жизни, чтобы сама она не спрашивала, как у него дела. Хромаев неохотно говорит о войне и фронте, поэтому обычно утверждает, что у него "все норм".

Ефросинина и ее муж (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как Ефросинина поняла, что ее муж делает на войне

Однажды ведущая говорила с мужем по видео. Он и его сослуживцы были в возбужденном состоянии, Ефросинина сразу заметила, что военные находились в хорошем настроении. Она начала "сканировать" мужа, хотела больше узнать. И тогда он проболтался.

"Этот мужчина, он ни одного плохого слова никогда ни о ком не сказал, ни разу не повысил голос на наших детей, упаси Боже на меня. Никогда не сплетничал ни о ком... И тут мой муж, он же такой у меня лысенький, и видны все его вены, и они такие у него надуты.И он так: "Мы столько этих пи*****ов....". И я просто понимаю, что мой муж теперь знает, что такое убивать", – призналась Ефросинина.