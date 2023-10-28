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"Знает, что такое убивать": Ефросинина рассказала об изменениях ее мужа-военного

Муж Ефросининой неохотно говорит с ней о войне (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Мария Ефросинина рассказала, как изменился на войне ее муж Тимур Хромаев. Избранник артистки пошел защищать Украину и пытается не обсуждать с ней происходящее на фронте. Но однажды он все же не смог скрыть правду.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об изменениях своего мужа Ефросинина рассказала в новом подкасте с юмористкой Настей Зухвалой.

О чем Ефросинина говорит с мужем-военным

По словам ведущей, она заметила, что ее избранника внезапно начала интересовать вся ее жизнь. Раньше он не спрашивал, с кем Ефросинина записывает интервью или как она провела день.

Сейчас Хромаев хочет знать как можно больше. Но Ефросинина уже поняла, что на самом деле мужчина просто пытается говорить о жизни, чтобы сама она не спрашивала, как у него дела. Хромаев неохотно говорит о войне и фронте, поэтому обычно утверждает, что у него "все норм".

Ефросинина и ее муж (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как Ефросинина поняла, что ее муж делает на войне

Однажды ведущая говорила с мужем по видео. Он и его сослуживцы были в возбужденном состоянии, Ефросинина сразу заметила, что военные находились в хорошем настроении. Она начала "сканировать" мужа, хотела больше узнать. И тогда он проболтался.

"Этот мужчина, он ни одного плохого слова никогда ни о ком не сказал, ни разу не повысил голос на наших детей, упаси Боже на меня. Никогда не сплетничал ни о ком... И тут мой муж, он же такой у меня лысенький, и видны все его вены, и они такие у него надуты.И он так: "Мы столько этих пи*****ов....". И я просто понимаю, что мой муж теперь знает, что такое убивать", – призналась Ефросинина.

 

Напомним, ранее Ефросинина заговорила об обидах на мужа, который служит в ВСУ .

Также мы уже рассказывали, что актриса Ирма Витовская в новом интервью сказала, что украинцы должны понимать, что военным может стать каждый из нас.

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