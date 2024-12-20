Вам понадобится год. Как прожить боль от потери близкого человека, отношений или части жизни и не сойти с ума

Потеря близкого человека, отношений или значимой части жизни - это тяжелое испытание, которое может кардинально изменить наш мир. В такие моменты кажется, что боль настолько сильна, что ее невозможно пережить. На проживание потери нужен примерно год, поэтому важно дать себе это время и позволить горевать.

Как проживать личную потерю, шаг за шагом и что поможет вам все выдержать, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

Проживание боли: шаг за шагом

Принятие реальности потери. Столкновение с болью - первый и самый трудный шаг.

"Важно признать, что потери нельзя избежать, и позволить себе почувствовать эмоции, которые она вызывает: печаль, гнев, страх или растерянность", - советует психолог.

Позвольте себе плакать. Слезы - естественная реакция на потерю. Они помогают снять напряжение и освободить место для нового опыта.

Не изолируйте себя. Разделите свои чувства с друзьями, родными или психологом. Поддержка других позволяет почувствовать, что вы не одиноки в своем горе.

Как избежать откладывания боли?

Регулярная рефлексия

Выделяйте время для размышлений о потере: пишите в дневнике, рисуйте или занимайтесь творчеством. Это поможет прочувствовать эмоции и не накапливать их в подсознании.

Физическая активность

Прогулки, спорт или йога помогают снять физическое напряжение, которое часто сопровождает эмоциональную боль.

Обращение к специалисту

Если вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно, обратитесь к психологу. Он поможет вам найти ресурсы для проживания потери.

Почему важно проживать боль?

Откладывание боли может привести к хроническому стрессу, депрессии или даже физическим заболеваниям.

Проживая потерю, мы даем себе возможность двигаться дальше, открываться новому опыту и снова находить смысл в жизни.

"Принятие потери - это не предательство прошлого, а способ построить свое будущее с местом для воспоминаний и новых радостей. Позвольте себе прожить боль, ведь только через принятие мы можем обрести силу жить дальше", - объясняет Наталья Гарина.