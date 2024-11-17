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Заставил есть деньги и презерватив. Хмельницкий блогер на камеру издевался над бездомным (видео)

Воскресенье 17 ноября 2024 08:24
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Заставил есть деньги и презерватив. Хмельницкий блогер на камеру издевался над бездомным (видео) Пользователи лютуют из-за поступка парня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сеть взбудоражил поступок блогера, который на камеру заставил мужчину есть монеты и презерватив. Юноша из Хмельницкого смеялся над бездомным и "похвастался" своим "контентом", а вместо этого получил немало критики.

Что известно о поступке блогера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Юноша заставил бездомного есть презерватив

Так, в соцсетях активно распространяется видео, на которых блогер издевается над неизвестным мужчиной. Сначала он снимал, как бездомный поднимает с асфальта грязные монеты и запихивает их себе в рот.

При этом блогер шутил и кричал, чтобы мужчина "активнее кушал".

На этом его издевательства не закончились. Затем юноша достал упаковку презервативов и начал кричать, чтобы мужчина ел еще и их. Он шутил, что "дедушка пробует что-то новенькое".

А мужчина, которого снимал юноша, вероятно, не понимал, что над ним издеваются. Он соглашался на "команды" блогера и делал то, что тот говорил.

Видео с неизвестным мужчиной юноша разместил на своей странице в Instagram. В описании к его профилю было имя - Александр Волков. И, как понятно из фото и никнейма, молодой человек живет в Хмельницком. Сколько ему лет - неизвестно.

Реакция сети

Кадры, снятые блогером, возмутили пользователей. Они требуют, чтобы парень извинялся перед мужчиной, а его родители (если он несовершеннолетний) также публично признали низость поступка сына. Некоторые даже собирались обращаться в полицию, но действительно ли пользователи оповестили правоохранительные органы об этом инциденте - неизвестно.

Также пользователи пишут:

  • "Просто без слів. Навертаються сльози"
  • "Хто такого "блогера" дивиться? Забайтити і не згадувати"
  • "Ну і хто таке виховує?!"
  • "Божа кара наздожене його в 100 разів гірше!"
  • "Слів немає, гидко, що знущаються над людьми старшого віку!".

Напомним, недавно блогер-беглец Волошин купил виллу на Бали.

Кроме этого, ранее TikTok-звезда объявила о разводе с мужем, от которого родила пол года назад.

Во время написания материала были использованы источники: Instagram блогера, Telegram-канал Instamania.

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