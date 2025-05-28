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Не смогла преодолеть страшную болезнь: умерла 19-летняя TikTok-звезда

Среда 28 мая 2025 11:20
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Не смогла преодолеть страшную болезнь: умерла 19-летняя TikTok-звезда Анна Грейс (фото: instagram.com/phelann.annaa)
Автор: Иванна Пашкевич

19-летняя тиктокерша из США Анна Грейс Фелан умерла после длительной борьбы с онкологией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook девушки.

"С большой печалью сообщаем, что наша прекрасная дочь Анна Грейс "вернулась домой", чтобы быть со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом", - написали родители блогера.

О раке стало известно только в сентябре - за неделю до того, как девушка должна была поступить в колледж.

Анна Грейс (фото: instagram.com/phelann.annaa)

У Анны диагностировали глиобластому - агрессивную форму рака мозга. С самого начала прогнозы были неутешительными.

В видео она делилась опытом химиотерапии, облучения, бесконечных обследований и визитов к врачам.

Она показывала не только сложные моменты, но и те редкие дни, когда чувствовала себя лучше - радовалась каждой мелочи, каждому глотку облегчения.

Не смогла преодолеть страшную болезнь: умерла 19-летняя TikTok-звездаАнна Грейс (фото: instagram.com/phelann.annaa)

Анна не скрывала страха, когда болезнь снова давала о себе знать, но в то же время ее вера и откровенность касались сердец.

Тысячи людей со всего мира поддерживали ее: присылали письма, теплые слова, сувениры. Она распаковывала подарки прямо на камеру, благодарила за молитвы и старалась улыбаться - даже тогда, когда ей было совсем невмоготу.

"Дела идут не очень хорошо. Моя опухоль выросла, и она находится в области, где я не могу дышать. Ее нельзя прооперировать. Если вы продолжите молиться за меня, я думаю, что я справлюсь", - говорила она в одном из последних видео.

@phelann.annaa

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original sound - ANNA GRACE

В своих роликах девушка признавалась, что все началось со странных симптомов - онемения лица и ноги, потери равновесия, трудностей с речью и зрения на один глаз.

Со временем они становились все серьезнее. МРТ выявило поражение мозга.

@phelann.annaa

оригинальный звук - ANNA GRACE

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