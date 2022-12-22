Укрепляют сердце: диетолог "разорвала шаблоны" про белые сеточки в мандаринах

Почему можно есть мандарины с белой сеточкой

Диетолог сообщила, что мандарины лучше есть прямо с белой сеточкой, закутывающей дольки. Дело в том, что там содержится большое количество гликозидов, укрепляющих сердце. ⁣⁣⠀

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В плодах мандаринов высоко содержание аскорбиновой кислоты (38% суточной нормы в 100 г), но это меньше, чем в апельсинах (там его соответственно 59%). ⁣⁣⠀

Оба фрукта не очень богаты другими витаминами. По минеральному составу их плоды также схожи, содержат калий, кальций, кремний, магний.

С какими продуктами сочетаются цитрусовые?

Как фрукты, содержащие кислоты, цитрусы хорошо сочетаются с мясом и рыбой.

Сладкие цитрусы: апельсины, мандарины, помело и даже грейпфруты, прекрасны сами по себе. Их едят свежими, добавляют во фруктовые и овощные салаты.

Кому нужно ограничить употребление цитрусовых?



Детям цитрусовые следует давать с осторожностью, они противопоказаны при диатезах.

Также не следует употреблять их людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и расстройствами кишечника. ⁣⁣⠀

Больные сахарным диабетом должны помнить о высоком содержании сахара в мандаринах и апельсинах.⁣⁣⠀

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