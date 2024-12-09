Укрепляет иммунитет и защищает от болезней: диетолог назвала ягоду, которую нужно есть зимой

Облепиху называют целебной ягодой, которая укрепляет здоровье, повышает иммунитет и сохраняет молодость кожи. Важно не превышать суточную норму ягод, чтобы не навредить организму.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, кому следует избегать облепихи в рационе.
Витамины
По словам диетолога Натальи Самойленко, ягода очень полезна, ведь содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.
"Витамин также принимает участие в синтезе коллагена. Поэтому если вы не хотите болеть всякими ОРВИ и быть при этом красивыми, поэтому следует употреблять такую ягоду", - говорится в сообщении.
Ягоду можно заморозить и делать зимой чай. Облепиха лидирует по содержанию эффективных антиоксидантов.
Бета-каротин
Плоды растения имеют насыщенный красно-оранжевый цвет, который обусловлен содержанием природного пигмента - бета-каротина. Этот провитамин благоприятно влияет на работу потовых и сальных желез.
Более 20 микроэлементов
Кальций, магний, железо, натрий и другие минералы отвечают также за пользу облепихи для организма.
Органические кислоты
Щавелевая, винная и яблочная кислоты в составе уникальных плодов обеспечивают оптимальные условия для пищеварительного процесса.
Пектин
Этот сложный углевод, являющийся непереваримым пищевым волокном, очищает стенки ЖКТ от токсинов и шлаков.
Норма в день для здорового человека - не более 50 ягод. Детям можно давать разбавленный облепиховый сок. Если есть склонность к аллергии, употреблять запрещено.
Основным недостатком ягоды является ее слабительный эффект. Так что, если вы не уверены в состоянии своего желудочно-кишечного тракта или недавно пострадали от пищевого отравления, воздержитесь от облепихового употребления.
Раньше мы сообщали, сколько ягод нужно съесть в день, чтобы улучшить свое здоровье.
Также мы писали о ягоде, которая улучшает память и предотвращает деменцию.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.