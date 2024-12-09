Укрепляет иммунитет и защищает от болезней: диетолог назвала ягоду, которую нужно есть зимой
Облепиху называют целебной ягодой, которая укрепляет здоровье, повышает иммунитет и сохраняет молодость кожи. Важно не превышать суточную норму ягод, чтобы не навредить организму.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, кому следует избегать облепихи в рационе.
Чем полезна облепиха
Витамины
По словам диетолога Натальи Самойленко, ягода очень полезна, ведь содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.
"Витамин также принимает участие в синтезе коллагена. Поэтому если вы не хотите болеть всякими ОРВИ и быть при этом красивыми, поэтому следует употреблять такую ягоду", - говорится в сообщении.
Ягоду можно заморозить и делать зимой чай. Облепиха лидирует по содержанию эффективных антиоксидантов.
Бета-каротин
Плоды растения имеют насыщенный красно-оранжевый цвет, который обусловлен содержанием природного пигмента - бета-каротина. Этот провитамин благоприятно влияет на работу потовых и сальных желез.
Более 20 микроэлементов
Кальций, магний, железо, натрий и другие минералы отвечают также за пользу облепихи для организма.
Органические кислоты
Щавелевая, винная и яблочная кислоты в составе уникальных плодов обеспечивают оптимальные условия для пищеварительного процесса.
Пектин
Этот сложный углевод, являющийся непереваримым пищевым волокном, очищает стенки ЖКТ от токсинов и шлаков.
Норма в день для здорового человека - не более 50 ягод. Детям можно давать разбавленный облепиховый сок. Если есть склонность к аллергии, употреблять запрещено.
Чем опасен прием облепихи
Основным недостатком ягоды является ее слабительный эффект. Так что, если вы не уверены в состоянии своего желудочно-кишечного тракта или недавно пострадали от пищевого отравления, воздержитесь от облепихового употребления.
Облепиха может действовать как разбавитель крови, вызывая кровотечения. Это также может вызвать низкий уровень сахара в крови у людей с диабетом, которые принимают лекарства для снижения уровня сахара в крови.
Сочетание облепихи с лекарством или добавками, разжижающими кровь, может повысить риск кровотечения.
Избегайте использования облепихи, если вы беременны или кормите грудью. Нет достаточной информации, чтобы подтвердить безопасность употребления.
Раньше мы сообщали, сколько ягод нужно съесть в день, чтобы улучшить свое здоровье.
Также мы писали о ягоде, которая улучшает память и предотвращает деменцию.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.
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