Укрепляет иммунитет и защищает от болезней: диетолог назвала ягоду, которую нужно есть зимой

Облепиху называют целебной ягодой, которая укрепляет здоровье, повышает иммунитет и сохраняет молодость кожи. Важно не превышать суточную норму ягод, чтобы не навредить организму.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, кому следует избегать облепихи в рационе.

Чем полезна облепиха

Витамины

По словам диетолога Натальи Самойленко, ягода очень полезна, ведь содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

"Витамин также принимает участие в синтезе коллагена. Поэтому если вы не хотите болеть всякими ОРВИ и быть при этом красивыми, поэтому следует употреблять такую ягоду", - говорится в сообщении.

Ягоду можно заморозить и делать зимой чай. Облепиха лидирует по содержанию эффективных антиоксидантов.

Бета-каротин

Плоды растения имеют насыщенный красно-оранжевый цвет, который обусловлен содержанием природного пигмента - бета-каротина. Этот провитамин благоприятно влияет на работу потовых и сальных желез.

Более 20 микроэлементов

Кальций, магний, железо, натрий и другие минералы отвечают также за пользу облепихи для организма.

Органические кислоты

Щавелевая, винная и яблочная кислоты в составе уникальных плодов обеспечивают оптимальные условия для пищеварительного процесса.

Пектин

Этот сложный углевод, являющийся непереваримым пищевым волокном, очищает стенки ЖКТ от токсинов и шлаков.

Норма в день для здорового человека - не более 50 ягод. Детям можно давать разбавленный облепиховый сок. Если есть склонность к аллергии, употреблять запрещено.

Чем опасен прием облепихи

Основным недостатком ягоды является ее слабительный эффект. Так что, если вы не уверены в состоянии своего желудочно-кишечного тракта или недавно пострадали от пищевого отравления, воздержитесь от облепихового употребления.

Облепиха может действовать как разбавитель крови, вызывая кровотечения. Это также может вызвать низкий уровень сахара в крови у людей с диабетом, которые принимают лекарства для снижения уровня сахара в крови.

Сочетание облепихи с лекарством или добавками, разжижающими кровь, может повысить риск кровотечения.