Для укрепления костей и понижения давления. Диетолог назвал суперполезный фрукт для здоровья

Чем полезен инжир

"С давних времен инжир ассоциировался со здоровьем и процветанием. Его плоды символически связаны с Деметрой, древнегреческой богиней земледелия и плодородия. Римляне считали инжир даром от Вакха, бога вина и всего чувственного, и называли плод винной ягодой", - говорит Швец.

До популярности сахара инжир часто использовали для подслащивания десертов. Сегодня многие этот фрукт считают более здоровой альтернативой сахару.

"Инжир удовлетворяет тягу к сладкому. Результаты исследований также демонстрируют его хороший потенциал в полезном влиянии на здоровье человека", - говорит диетолог.

Способствует снижению высокого давления

Гипертония может привести к осложнениям, как сердечные заболевания и инсульт. Одним из факторов, вызывающих рост кровяного давления, является дисбаланс ключевых минералов калия/натрия. Он вызван употреблением чрезмерного количества натрия и недостаточного количества калия.

"Инжир богат калием и способен исправить этот дисбаланс. А высокое содержание клетчатки в инжире поможет вывести избыток натрия из организма", - отмечает врач.

Улучшает пищеварение и кишечный транзит

Проблемы с пищеварением могут проявляться нарушением транзита и стула кишечника от запоров к диарее. В обоих случаях помогает увеличение потребления клетчатки, которой много в инжире.

Кроме того, эти плоды являются отличным источником пребиотиков, улучшающих композицию кишечных бактерий и функциональное состояние кишечника.

В день рекомендуют употреблять 1 инжир среднего размера (фото: Freepik)

Увеличение плотности костей

"Инжир является хорошим источником как калия, так и кальция. Эти минералы могут работать вместе, чтобы улучшить плотность костей и предотвратить такие заболевания, как остеопороз", - говорит Швец.

Исследования показывают, что диета, богатая калием, способна улучшить здоровье костей. А кальций является ключевым структурным компонентом костей. Увеличение потребления кальция улучшает минеральную структуру костей у детей и подростков.

Какая питательная ценность инжира

Эти плоды не содержат нежелательных питательных веществ типа бесполезных жиров. Они являются прекрасным источником витаминов А и С, кальция, железа, калия и магния.

Один средний плод содержит 37 калорий, 0,5 мг натрия, 10 г углеводов, 1,45 г клетчатки, 8 г сахара.

Сколько и как есть инжир

"Хотя инжир полезен в умеренных количествах, важно помнить, что рекомендуемый размер порции составляет один средний плод инжира. Ограничивайте себя, чтобы держать общее потребление сахара на более низком уровне", - отмечает диетолог.

Инжир удобно есть свежим отдельно или добавить в салат или бутерброд для хруста и аромата. Его можно добавлять в выпечку в качестве подсластителя. К примеру, мелко порезать его и вмешать в тесто, как изюм, готовя хлеб, печенье или кекс.

"С инжиром можно приготовить вкусный десерт: разрезанный вдоль плод инжира приправить медом и корицей, а затем запечь в духовке в течении 40 минут", - советует Швец.