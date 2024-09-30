Не смог преодолеть страшную болезнь: умер звезда фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз"

Джон Эштон умер

Мужчины не стало из-за страшной болезни, с которой он боролся в течение нескольких лет.

"Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Его память навсегда останется в памяти его жены, детей, внуков, а также его брата, сестер, его большой семьи и всех, кто его любил. Влияние Джона на мир будут помнить и чтить будущие поколения", - прокомментировал смерть актера его представитель Алан Сомерс.

Известно, что жизнь звезды прервалась в четверг, 26 сентября. Свои последние минуты он провел в Форт-Коллинге, штат Колорадо.

Джон Эштон боролся с онкологией (Фото: facebook.com/JohnAshton222)

Что известно о Джоне Эштоне

Актерскую карьеру Джон начал в 26-летнем возрасте. В течение полувека успешной профессиональной деятельности ему удалось принять участие в съемках десятков ярких фильмов и сериалов, в его наработке - более 200 кинокартин.

Одной из самых ярких остается роль детектива Джона Таггарта в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз". Кроме того, Джон сыграл отца Эрика Штольца в драме-комедии "Что-то невероятное" и стал соперником охотника за головами в ленте "Успеть до полуночи".

У Джона Эштона остались жена, дети и пасынки (Фото: facebook.com/JohnAshton222)

Среди других проектов актера - ленты "У нее будет ребенок", "Маленькая большая лига", "Прощай, крошка, прощай". Не так давно Джон снова сыграл свою роль в "Полицейском из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", появившемся на стреминговой платформе Netflix в июле этого года.

У Эштона остались жена, с которой он прожил более 20 лет, трое детей, трое пасынков и внук, а также две сестры и брат. Родные актера просят, чтобы любые пожертвования в память об Эштоне были направлены в хоспис Pathways.