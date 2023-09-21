Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов

Что дает заготовка продуктов

По словам врача, заготовка более или менее базового перечня пищи в неделю помогает:

Уменьшить расходы на еду

Уменьшить время на приготовление среди недели

Уменьшить стресс в моменте, когда нужно есть уже здесь и сейчас, но нечего и сил готовить тоже нет

Что можно заготовить на неделю и заморозить

Ленивые вареники. Хороший вариант детского завтрака.

Замороженные сырники. Под крышкой распарить до завтрака на сковороде.

Дрожжевые коржики с начинками. Яйцо с сыром и зеленью, с индюшачьим фаршем и луком, с к/м сыром и зеленью. Такие коржики можно поставить в духовку на 10 минут и брать в качестве перекуса в школу, на работу, добавить к завтраку.

"Готовлю на 2-3 дня заранее еду по компонентам, чтобы собрать конструктором на прием пищи" - объясняет врач.

Рецепты заготовки продуктов на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)

Белковая часть

Котлеты/фрикадельки/отбивные/печеное мясо

Сырники/запеканка (сладкая или соленая)

Рыба запеченная/тунец в консервах/сельдь/маринованная красная рыба

Углеводная часть

Отварная каша (можно два вида сразу)

Тушеный/печеный картофель (печеный дольками хорошо добавлять в омлет)

Вареная кукуруза

Жировая часть

Дома всегда есть что-то: орехи/сыр/оливки/авокадо/печень трески. Куски можно просто добавлять в тарелку.

Овощи

Суп или борщ (дома есть всегда, когда есть дети - хороший вариант быстро приготовить им порцию овощей)

Тушеное рагу

Можно просто что-нибудь резать кусками

Еда для радости

Шарлотка/печенье/пирог с фруктами/блины с начинками (хорошо морозить)

Горячие блюда, которые можно приготовить на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)

Как может выглядеть меню в день

Завтрак: омлет с сыром, овощами, кашей или хлебом + фрукты

Обед: суп/борщ + картофель тушеный с котлетой/печеным мясом

Перекус: орехи/фрукты/сырник

Ужин: крупа с тушеным рагу, рыбой