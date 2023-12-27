Уменьшает риск рака и омолаживает кожу: какой фрукт обязательно нужно есть всем

Необычайную пользу имеют косточки граната, которые обычно выплевывают, высосав сок. Диетологи утверждают, что их не просто можно, а обязательно нужно есть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Shots.
Диетолог Нупуур Патил назвал шесть свойств косточек граната, о которых не слишком известно. По его словам, зернышки граната вместе с косточками богаты антиоксидантами, в частности пуникалагином и антоцианами, защищающими клетки организма от повреждений.
В частности, именно эти вещества обуславливают те шесть невероятных свойств, которыми славятся косточки из гранатовых зерен.
Они помогают бороться с хроническими заболеваниями - в частности, с диабетом и болезнями сердца. Здесь нужно благодарить полифенолы, противостоящие разрушительным окислительным процессам, вызывающим свободные радикалы.
Также они улучшают пищеварение благодаря содержанию клетчатки и противовоспалительного действия. Клетчатка помогает регулировать перистальтику, предотвращать запоры, поскольку вещества в косточках оказывают легкое слабительное действие.
Положительно влияют на здоровье сердца благодаря снижению уровня холестерина, артериальное давление и улучшению функции кровеносных сосудов. Именно пуникалагин и антоцианы уменьшают окислительный стресс и воспаление в сердечно-сосудистой системе.
Полезны для кожи - уменьшают морщины, лишают прыщей, повышают выработку коллагена, снижают риск преждевременного старения.
К тому же зерна снижают риск развития рака. Элаговая кислота и антоцианы обладают противораковыми свойствами. Эти соединения угнетают рост раковых клеток и способствуют апоптозу - процессу, с помощью которого организм естественным образом уничтожает поврежденные или вредные клетки.
Косточки зерен граната содержат витамин С, витамин К, калий и фолиевую кислоту. Витамин С поддерживает сильную иммунную систему, а витамин К необходим для здоровья костей и свертывания крови.
Калий со своей стороны помогает регулировать кровяное давление, а фолат имеет решающее значение для синтеза ДНК и восстановления клеток.
Гранатовый сок снижает давление, поэтому его следует осторожно использовать гипотоникам. Сок граната не следует пить, если есть раны или язвы во рту. Гранат нельзя есть на пустой желудок и на ночь, чтобы не было изжоги.
Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя есть гранаты.
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