Уменьшает риск инсульта и рака: назван суперфрукт, который полезен для организма

Яблоки являются одними из самых доступных фруктов, их можно приобрести в большинстве продуктовых магазинов круглый год. Одно большое яблоко содержит пять граммов клетчатки и множество других полезных питательных веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин .

По словам эксперта, среди витаминов в яблоках больше всего витамина С - 14% от суточной потребности человека, витамина К - 5% суточной нормы. В меньшем количестве содержатся витамины А, Е, В1, В2, В6.

Полезны для сердца

Нутрициолог отметила, что растворимые волокна яблок снижают уровень холестерина в крови, а один из полифенолов - флавоноид эпикатехин способствует нормализации артериального давления.

Если употреблять 25 г яблок (примерно пол чашки порезанных кусочков), то можно снизить риск инсульта на 20%.

Уменьшают риск диабета 2 типа

Вера Кирина добавила, что наблюдения показывают, что 1 яблоко в день уменьшает риск диабета 2 типа на 28%.

Великолепный источник пребиотиков

Также фрукт является хорошим источником пребиотиков. В яблоках содержится клетчатка, которая называется - пектин. Она является своеобразным топливом для полезных бактерий в кишечнике.

Профилактическое средство против рака

Согласно данным ученых, яблоки обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, что делает их потенциально эффективными в снижении риска возникновения злокачественных опухолей.

Приносят пользу костям

Яблоки оказывают положительное влияние на кости, способствуют хорошей плотности и прочности костной ткани.

Защищают от повреждений

Эксперт добавила, что фрукты защищают от повреждений слизистой желудка, вызванных противовоспалительными средствами.