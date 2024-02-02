Уменьшает риск инсульта и рака: назван суперфрукт, который полезен для организма
Яблоки являются одними из самых доступных фруктов, их можно приобрести в большинстве продуктовых магазинов круглый год. Одно большое яблоко содержит пять граммов клетчатки и множество других полезных питательных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
По словам эксперта, среди витаминов в яблоках больше всего витамина С - 14% от суточной потребности человека, витамина К - 5% суточной нормы. В меньшем количестве содержатся витамины А, Е, В1, В2, В6.
Полезны для сердца
Нутрициолог отметила, что растворимые волокна яблок снижают уровень холестерина в крови, а один из полифенолов - флавоноид эпикатехин способствует нормализации артериального давления.
Если употреблять 25 г яблок (примерно пол чашки порезанных кусочков), то можно снизить риск инсульта на 20%.
Уменьшают риск диабета 2 типа
Вера Кирина добавила, что наблюдения показывают, что 1 яблоко в день уменьшает риск диабета 2 типа на 28%.
Великолепный источник пребиотиков
Также фрукт является хорошим источником пребиотиков. В яблоках содержится клетчатка, которая называется - пектин. Она является своеобразным топливом для полезных бактерий в кишечнике.
Профилактическое средство против рака
Согласно данным ученых, яблоки обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, что делает их потенциально эффективными в снижении риска возникновения злокачественных опухолей.
Приносят пользу костям
Яблоки оказывают положительное влияние на кости, способствуют хорошей плотности и прочности костной ткани.
Защищают от повреждений
Эксперт добавила, что фрукты защищают от повреждений слизистой желудка, вызванных противовоспалительными средствами.
Ранее мы сообщали, что яблоки или груши более полезны для организма.
Также мы писали, как правильно заморозить яблоки, чтобы потом не пришлось их выбрасывать.