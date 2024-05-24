Уменьшат аппетит и помогут похудеть: диетолог ответила, какие продукты не вредят фигуре

Какие продукты помогут убрать живот

Так, диетолог Эмма Беккет рассказывала, что тем, кто хочет похудеть, не стоит отказываться от "хороших жиров". Речь идет о продуктах, помогающих организму производить необходимые для сжигания лишнего веса вещества.

В список попали:

авокадо

яйца

орехи.

Что есть для похудения (иллюстрация: freepik.com)

В чем польза авокадо, яиц и орехов

Авокадо богато полезными веществами. И они не только помогут похудеть. Авокадо дает сытость, улучшает работу сердца, контролирует диабет, оказывает положительное влияние на желудок и глаза. Кроме этого, люди, которые добавляют в свой рацион гуакамоле или другие блюда с этим продуктом, имеют большую защиту от онкологии.

А яйца способны снизить уровень резистентности к инсулину. Также они полезны для людей с анемией и тех, у кого высокий уровень холестерина в крови.

Орехи обогащают организм антиоксидантами и улучшают работу мозга. Кроме того, что они способны быстро насытить человека, они еще и улучшают настроение и содержат много омега-3 жирных кислот, которые очень полезны.