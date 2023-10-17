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Преступник будет наказан. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев Украины

Полиция открыла дело по факту ограбления могилы пилота Джуса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полицейские Киева начали уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. Речь идет о могилах легендарного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и еще одного Героя Украины. Вчера Мелания Подоляк сообщила, что неизвестные снова украли с могилы "Джуса" шевроны, которые там оставляют в знак памяти.

Что известно об возбуждении уголовного производства, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Полиции Киева в Telegram.

Что сказали в полиции Киева

Известно, что в полиции возбуждено уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению и сейчас продолжаются следственные действия.

"Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией, что на одном из столичных кладбищ с могилы Украинского Защитника похищены вещи. По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ". Правоохранители устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

Реакция Мелании Подоляк

Девушка погибшего пилота "Джуса" рассказала, что пересмотрела записи камер наблюдения и сообщила, что оператор этих камер попросил не выкладывать видео в соцсетях. Однако как подчеркнула Мелания, на кадрах видео хорошо виден взрослый мужчина, которому ночью пришел на Аскольдову могилу.

Он ограбил не одну могилу, а две - Джуса и Да Винчи.

"Он забрал вещи с обеих могил (и Да Винчи, и Джуса), совершил одно довольно странное действие (выясняем, что это было), и пытался (безуспешно, к счастью) украсть еще кое-что памятное у часовни. Это произошло потому, что в прошлый раз (могилу Джуса обворовывают не впервые) никого так и не поймали. В результате в стране будет все больше памятных мест - и официальных, и импровизированных. Наказание тех, кто совершает недостойные поступки на этих местах - это тоже политика памяти государства", - написала она на своей странице в Х.

Она отметила в своем сообщении полицию и попросила их поймать преступника. Также Мелания напомнила, что ранее стражи порядка поймали тех, кто грабил могилы военных в Киеве и призвала повторить этот результат. Ее призыв к полиции поддержали многие подписчики.

В Киеве снова ограбили могилу Джуса (скриншоты со страницы Мелании Подоляк)

Ранее мы сообщали детали о первом ограблении могилы легендарного пилота Андрея "Джуса" Пильщикова.

А также рассказывали, кто такой Джус и как он погиб.

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