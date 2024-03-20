Злата Огневич шокировала огромной суммой кредита, который долго не могла выплатить

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По словам певицы, перед началом пандемии она заняла 17 тысяч долларов (около 666 тыс. грн) для подготовки к концертному туру "Чекай".

Однако из-за карантина и связанных с ним ограничений, часть мероприятий пришлось отменить.

Согласно условиям контракта, исполнительнице пришлось частично оплатить забронированные площадки для выступлений, что привело к значительным финансовым потерям.

"Когда началась пандемия, то произошла ситуация, когда я была должна 17 тысяч долларов. Для меня это огромная сумма, для кого-то возможно нет, скажут, артисты миллиардеры и что такое для нее 17 тысяч. Нет, для меня эта сумма была тумач. Я выплачивала ее 2 года, и работала, и занимала. Я ее не потратила", - поделилась Злата.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"У меня был тур "Чекай" и другая половина тура "Чекай" должна была состояться как раз когда начался коронавирус, пандемия. И там как раз часть площадок были оплачены, частично надо было оплатить по контрактам. И так случилось, что из-за этого тура, я влетела в 17 тысяч долларов. И для меня это просто...", - добавила она.

Также Огневич призналась, что "не могла жить с такой мыслью, что кому-то что-то должна".

"Я что-то продала из драгоценностей, из украшений, что-то наработала отдала", - сказала знаменитость.

Из-за карантинных мер, которые частично замедлили ее творческую деятельность, певица оказалась в финансовом кризисе на определенный период.

Злата также призналась, что с началом полномасштабной войны в Украине снова столкнулась с финансовыми трудностями, которые заставили ее переключить свое внимание на работу в соцсетях.

"На момент полномасштабного вторжения творчество очень мало монетизировалось, потому что мы привыкли иначе, разные там опен-эйры, концерты, корпоративы и мы начали зарабатывать блогерством. И на какой-то момент блогерство стало приносить больше заработка чем артистическая деятельность. Потом все как-то выровнялось и артистическая деятельность начала приносить больше", - поделилась звезда.