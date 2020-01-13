Злата Огневич шокувала визнанням: хотіла вчинити суїцид

Злата Огневич шокувала шанувальників відвертим зізнанням. Виявляється, українська співачка хотіла вчинити суїцид, так як перебувала в глибокій депресії. Про це українська зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram

"Після того, як у моєму житті була глибока депресія на фоні різних невдач, настільки глибока, що я намагалася піти додому, на Небо.....Так от, прийшовши у свідомість і відчувши, що я все ще дихаю,- насамперед мені захотілося побачити безкрає сонце, щоб воно заливало собою все навколо! То був сильний поштовх, я немов прокинулася від хворобливого сну, усвідомивши, як же сильно я люблю ЖИТТЯ", - написала Злата.

Після цього драматичного події, Злата відчула в собі сили жити і творити далі. Також зірка зазначила, що головне вірити в себе і хвалити за кожну перемогу.

"І тоді я вирішила, що хочу бути кращою версією себе. Саме це і стало головним девізом, моєю мотивацією! І так вийшло, що зміна у одному призвела до загального поліпшення. Тепер, перед тим, як прийняти якесь рішення, я себе питаю: "чи Зробить це краще/гармонійніше в професії, життя, особистому аспекті?" Успіх - це стан твоєї свідомості, постійна праця, а не досягнення. Досягнення - це лише результати дій. До речі, за кожну, хай і невелику ПЕРЕМОГУ потрібно себе хвалити, так", - підсумувала співачка.