Злата Огнєвіч в сексуальному топі похвалилася красою і стрункістю

Злата Огнєвіч вирішила відмовитися від кави і шоколаду та поділилася досвідом відмови від цих популярних і смачних продуктів.

Зокрема, у своєму Instagram-акаунті українська співачка розповіла, що її шкіра стала більш ніжною, а настрій покращився після початку експерименту - вже 25 днів артистка не п'є каву і не їсть звичайний шоколад!

Злата доповнила свій ЗСЖ-пост красивим фото, зробленим в Києві. На ньому зірка у синіх джинсах і білому бра-топі Calvin Klein. На ній мінімум макіяжу, завдяки чому можна зацінити природну красу поп-зірки.

Злата Огнєвіч відмовилася від кави та шоколаду (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Вже пішов 25-й день, як я не вживаю каву і звичайний шоколад. Розповім про враження. Відчуваю набагато більше енергії. Вранці помітно менше набряків під очима. О, диво! Навіть "апельсинова кірка", в народі целюліт, стала набагато меншою! Це головний плюс. Моя шкіра! Я її не впізнаю: колір, відчуття на дотик - все це змінилося на краще, хоча, моя шкіра далеко не ідеальна... Вчора було бажання дати гріха, таку вже смачну каву готували, але я втрималася! Згадала всі "плюшки", про які тут вам розповіла. Це дійсно мотивує, коли результат видно", - розповіла співачка.

Злата Огнєвіч відмовилася від кави та шоколаду (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також Злата Огневич зараз робить детокс дуже простим засобом. І шкіра, каже зірка, "просто космос".

"Я п'ю Еліміналь гель тричі на день за годину до їди або після їди, протягом трьох місяців, як порадила мій косметолог! Дівчата! Спробуйте! Це дуже простий і, головне, доступний засіб, а його результат реально вражає! Всім Лю", - порадила дівчатам Злата.

Злата Огнєвіч вражає красою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми писали про те, що Злата Огнєвіч приголомшила фантастичною балетною розтяжкою.