Призналась в любви. Актер из фильмов для взрослых признался, чем его удивила Тринчер

По словам блогера, он познакомился с певицей случайно. Когда Леон покупал машину, продавцом оказался клипмейкер. И именно он предложил актеру сняться в видео на песню Тринчер.

На тот момент актер еще находился в отношениях со второй женой - блогершей Кристиной. Он спрашивал у нее, стоит ли ему соглашаться на клип с Тринчер. Женщина была не против. Но потом возник скандал.

Когда Кристина нашла в машине Леона его фото с Тринчер, она разозлилась и застилала этот кадр в Stories. А сама певица не захотела хайповать на слухах, хотя до этого планировала "прогрев" к клипу.

"Она даже не опубликовала, потому что она очень боялась", - объяснил блоггер.

Леон рассказал Шаманской об отношениях с Тринчером (скриншот)

Впрочем, после съемок они все же общались. Более того, Леон уверяет, что Анна его сильно поразила. Это произошло во время разговора о ролевых играх. Тринчер внезапно показала, что она не только певица, но и актриса.

"Она очень хорошая актриса, на самом деле... Она начала мне это доказывать, говорит: "Хочешь, сейчас что-то сыграю?". Ну, давай. И она как-то специально не подошла и начала играть какую-то роль, а начала со мной говорить, заводить диалог", - вспомнил Леон.

"Отводит глаза, говорит-говорит, я что-то у нее спрашиваю. А она поднимает глаза и такая: "Я тебя люблю". Она это так уверенно сказала, что я поверил в это! Ее состояние так изменилось, будто бы она реально стояла перед человеком, которого любит", - добавил он.