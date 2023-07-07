Сорвите горсть цветков с дерева и заварите. Этот чудо-напиток избавит от десятка болезней

Что известно о липовых деревьях

Эти деревья-долгожители можно найти по всей Украине, а поскольку они считаются декоративными, их часто можно увидеть в парках и скверах, особенно вдоль проспектов. Они цветут в июле, а их цветки прекрасно пахнут.

Вместо того, чтобы покупать готовые чаи на основе этого растения, в магазинах, вы можете приготовить такой напиток самостоятельно.

Как собирать липовый цвет?

Прежде всего, деревья, от которых мы получаем листья или цветы, должны расти вдали от городских агломераций и автомагистралей. Благодаря этому риск сбора сырья, загрязненного дымовыми газами, будет низким.

Липовый цвет лучше всего собирать в теплые солнечные дни, поздним утром или ранним днем, когда нет росы. Рвите или отрезайте только здоровые, неповрежденные цветы.

Чем полезен липовый чай?

Цветки липы содержат флавоноиды, т.е. соединения, обладающие сильным антиоксидантным действием и выводящие из организма свободные радикалы, способные повреждать ткани и ускорять процессы старения организма.

Соцветия липы также содержат: кверцетин, уменьшающий проницаемость сосудов, и тилирозид - сильное противовоспалительное вещество.

Липа также богата витамином С и рутином (поддержка иммунитета) и витамином РР.

Последний участвует в обмене белков, жиров и углеводов, а также отвечает за хорошее состояние эпителия (кожи, пищеварительного тракта и нервной системы).

Витамин РР также способствует правильному функционированию нашего мозга. В свою очередь, благодаря высокому содержанию витамина С и рутина, липа является естественной поддержкой организма при инфекциях, в том числе при простуде, гриппе, ангине, насморке, кашле (особенно упорном в ночное время), фарингите, ларингите и бронхите.

В соцветиях липы вы также найдете и дубильные вещества (помогут при диарее), минеральные соли, органические кислоты и ценные эфирные масла, которые, помимо прочего, способствуют секреции пищеварительных соков.

Настой цветков липы обладает потогонным и мочегонным действием, поэтому лучше всего пить его вечером.

Еще одно его преимущество - успокаивающий и регенерирующий эффект перед сном.

Липовый чай снимает напряжение и помогает избавиться от усталости после умственных усилий. Если у вас проблемы с засыпанием, добавление настоя цветков этого дерева в теплую ванну оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие.

Чай из цветков липы

Сушеные листья используют для приготовления липового чая. Собранные соцветия предварительно очищают от любых листьев, веточек.

Затем высушите их, разложив тонким слоем (например, на бумаге или льняном материале) в темном, проветриваемом мест, но ни в коем случае не на солнце, потому что тогда они потеряют свои ценные свойства.

Правильно высушенные цветки будут иметь светло-желтый цвет и приятный, медовый аромат. Хранить липу лучше всего в плотно закрытой стеклянной таре, чтобы она не теряла аромат.

Для приготовления настоя вам понадобится 1 чайная ложка сушеных цветков, которую нужно будет залить 1 стаканом кипятка и оставить под крышкой примерно на 10 минут. По истечении этого времени стоит процедить напиток и можно сразу его пить.

Он очень вкусен с небольшим количеством липового меда. Стоит упомянуть, что липа обладает противовоспалительным действием: после остывания можно полоскать рот чаем, так как он эффективно справится с небольшими воспалениями десен и пародонтозом.

Во время ангины также стоит полоскать горло несколько раз в день остывшим настоем. Вы также можете умываться этой жидкостью, чтобы успокоить раздраженную кожу, и использовать липовые ополаскиватели в качестве естественного кондиционера для поврежденных волос.