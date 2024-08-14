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Звезде "Лиги Смеха" Розовому сделали операцию: комику вставили титановую пластину в череп (фото)

Виктор Розовый (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Любовь Блажко

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый, который продолжает реабилитацию после сложного ранения, перенес еще одну операцию. Ему сделали медицинскую манипуляцию по реконструкции черепа - вставили туда титановую пластину.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинского комика и шоумена рассказывает об этом подробнее.

Виктору Розовому сделали операцию

Так, можно увидеть, что через пять месяцев после осколкового ранения в голову 36-летний защитник перенес очередное медицинское вмешательство. Он поделился кадрами из больничной палаты, где можно увидеть его забинтованную голову.

"Шрамов не прибавилось, а железа в голове стало больше. Это моя травма в 3D формате", - отметил Виктор в своих публикациях.

Комику сделали операцию (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Кроме того, избранница Розового Ольга поделилась на своей странице видео, где показала любимого на больничной койке.

Виктор продолжает реабилитацию (Фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Что известно о травме Виктора Розового

Известный комик служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. В марте этого года при выполнении одной из боевых задач он получил серьезное ранение в голову.

Не так давно Розовый публиковал последствия своей травмы и делился кадром, где можно было увидеть его деформированный череп - там появилась вмятина после того, как врачи убрали осколки.

К слову, Виктор Розовый - комик, участник команды "Загорецька Людмила Степанівна", участник проекта "Ігри приколів" на телеканале "1+1".

К войску присоединился в начале полномасштабной войны. В конце февраля 2022 года он пошел добровольцем в полк ССО "Азов" (позже - 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ).

Розовый во время службы (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

В марте этого года женился.

Розовый со своей избранницей Ольгой (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Реабилитацию и лечение начал в конце марта - после получения тяжелой травмы.

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