Звезду группы DZIDZIO отравили. Жена Лесика раскрыла первые подробности, о которых никто не знал (эксклюзив)

Жена музыканта Олега Турка (Лесик Сам) рассказала, что произошло с ее избранником. Несколько часов назад стало известно, что один из основателей и бывший участник группы DZIDZIO пережил отравление.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Ирина Турко раскрыла первые детали и объяснила, что произошло.
Так, жена музыканта отметила, что неизвестные хотели воспользоваться ситуацией. В мае прошлого года Лесик перенес серьезную операцию на сердце. Ее, подчеркнула Ирина, провели очень хорошо.
"Операция в мае 2024 года была проведена сверхпрофессионально, на сколько мог выдержать организм человека. Кардиохирург (с золотыми руками, который спасает каждый день чью-то жизнь) вложил чрезвычайное профессиональное мастерство в операцию (вместе с командой)", - сказала избранница музыканта.
После операции Лесик восстанавливался. Но кое-кто, объяснила Ирина, решил отравить артиста.
"Организм восстанавливался очень хорошо. Кто-то воспользовался послеоперационным состоянием Лесика, чтобы люди подумали на осложнения (что все и подумали) после операции", - отметила она.
По словам жены артиста, это дело дошло до полиции. Но будут ли наказаны виновные - неизвестно. Называть тех, кто может быть причастен к отравлению, жена Лесик не стала.
"Было заявление в полицию. Были суды на бездействие полиции (вплоть до запрета на кассационный суд). Спрашивают, кому и для чего это - мои подозрения (за руку не схватила)", - резюмировала она.
58-летний музыкант родом из Новояворовска Львовской области. Он не только один из основателей DZIDZIO. Также Лесик был одним из основателей группы "Форте", в которой пел Кузьма Скрябин. Сам Турко был солистом коллектива и выступал под псевдонимом Лесик Окрут.
Из группы DZIDZIO артист ушел в 2016 году. Это событие было скандальным. Михаил Хома говорил, что Лесик не готов, чтобы группа "переехала" в столицу, а потому предлагал участникам коллектива выкупить его долю прав за более чем 5 миллионов гривен.
Впоследствии Турко создал группу DZIDZ'OFF. А через два года после этого Хома выиграл суд против Лесика, артисты выясняли отношения в правовом поле из-за использования песен и узнаваемых образов.
В декабре 2024 года Лесик пережил клиническую смерть. Во время концерта у него остановилось сердце, тогда это связывали с операцией, которую он перенес ранее. Сейчас же стало известно, что у певца начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов. Помочь артисту можно по ссылке.
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