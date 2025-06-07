Звезду группы DZIDZIO отравили. Жена Лесика раскрыла первые подробности, о которых никто не знал (эксклюзив)

Жена музыканта Олега Турка (Лесик Сам) рассказала, что произошло с ее избранником. Несколько часов назад стало известно, что один из основателей и бывший участник группы DZIDZIO пережил отравление .

Кто отравил Лесика

Так, жена музыканта отметила, что неизвестные хотели воспользоваться ситуацией. В мае прошлого года Лесик перенес серьезную операцию на сердце. Ее, подчеркнула Ирина, провели очень хорошо.

"Операция в мае 2024 года была проведена сверхпрофессионально, на сколько мог выдержать организм человека. Кардиохирург (с золотыми руками, который спасает каждый день чью-то жизнь) вложил чрезвычайное профессиональное мастерство в операцию (вместе с командой)", - сказала избранница музыканта.

Что произошло с Лесиком (фото: facebook.com/lesyksam)

После операции Лесик восстанавливался. Но кое-кто, объяснила Ирина, решил отравить артиста.

"Организм восстанавливался очень хорошо. Кто-то воспользовался послеоперационным состоянием Лесика, чтобы люди подумали на осложнения (что все и подумали) после операции", - отметила она.

По словам жены артиста, это дело дошло до полиции. Но будут ли наказаны виновные - неизвестно. Называть тех, кто может быть причастен к отравлению, жена Лесик не стала.

"Было заявление в полицию. Были суды на бездействие полиции (вплоть до запрета на кассационный суд). Спрашивают, кому и для чего это - мои подозрения (за руку не схватила)", - резюмировала она.