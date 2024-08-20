Звезду фильмов Тарантино арестовали за домашнее насилие: что известно

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Инцидент произошел в доме голливудского актера в Лос-Анджелесе, около полуночи в субботу.

Во время ссоры Майкл толкнул свою 64-летнюю жену Дианну и выставил ее на улицу. На место инцидента была вызвана полиция. Когда офицеры прибыли, жена актера находилась "в безопасности с охраной".

Сотрудники LAPD арестовали Майкла после допроса его и пострадавшей. Мужчину доставили в отделение, он провел часть выходных за решеткой, но после вмешательства адвоката, его освободили под залог в размере 20 тысяч долларов.

Майкл Мэдсен с женой (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)

Мэдсен обвиняется в домашнем насилии, расследование продолжается.

"Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих", - отметил инсайдер из окружения актера.

Отметим, что артист уже не в первый раз оказывается в центре внимания правоохранительных органов. В 2022 году он был задержан за вторжение на частную территорию.

До этого, в 2019 году, он был привлечен к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, когда потерял контроль над автомобилем Land Rover и врезался в столб.

Майкл Мэдсен (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)

Краткая биография Медсена

Майкл Мэдсен - американский актер, удостоенный и номинированный на множество наград, снявшийся более чем в 170 фильмах.

К числу самых известных его работ относятся: "Бешеные псы", "Убить Билла", "Мерзкая восьмерка" Квентина Тарантино, "Донни Браско" Майкла Ньюлла и "Город грехов" Роберта Родригеса.