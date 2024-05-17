Звездный тренер Анита Луценко объяснила, можно ли есть углеводы во время похудения

Что нужно знать об углеводах

"Углеводы, по моему мнению, приобрели немного демонического образа именно из-за сладостей. Но, если честно, то в сладостях не меньше жира, чем углеводов", - говорит Луценко.

Она отмечает, что Всемирная организация здоровья рекомендует, чтобы доля углеводов в рационе составляла 50%. Это обеспечит человека: энергией, силами, стабильным эмоциональным состоянием, ведь в сложных углеводах много клетчатки, витаминов и минералов.

"Существуют сложные углеводы или как их еще называют медленные, потому что они медленно высвобождают энергию. И есть простые углеводы, их еще называют быстрые, потому что они быстро дают энергию", - объясняет тренер.

Сложные и простые углеводы (фото: Instagram/ Анита Луценко)

Приводят ли углеводы к увеличению веса

Часто проблема возникает из-за того, что люди не едят сложные углеводы - каши, хлеб, картофель, овощи, макароны. Но при этом они едят много быстрых углеводов - соки, напитки, сладости, рафинированные продукты, булочки, тортики, мед.

"Когда вы не едите медленные углеводы, вам хочется есть быстрые и желательно все время. Когда же вы начинаете есть сложные - места для сладостей остается не так уж много, его просто не хочется так много. У меня всегда была цель на моих курсах - изменить привычку у людей есть простые углеводы и заменить их сложными, а простые "на удовольствие" оставить", - говорит Луценко.

Можно ли есть углеводы во время похудения

"Нужно ли отказаться от углеводов, чтобы похудеть? По моему мнению - нет! Похудение - это процесс входа в нормальные здоровые пищевые привычки. Есть углеводы - это нормально. Нужно ли идти в какую-то диету, а из нее уже идти в нормальное питание? По-моему, это какой-то сложный путь. Можно все есть и худеть", - говорит тренер.

Она добавляет, что когда человек не ест углеводов, организм начинает образовывать их из белков, которые вместо того, чтобы давать телу упругость - идут на образование глюкозы.