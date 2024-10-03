Звездный косметолог сказала, как осенняя хандра и депрессия влияют на кожу

Как осенняя хандра и депрессия влияют на здоровье кожи

Эксперт отмечает, что любые физические и психологические воздействия на наш организм находят свое отражение на нашей коже.

"Я достаточно часто наблюдаю обострение дерматологических заболеваний, связанных со стрессом. Сейчас веду несколько пациентов, у которых себорейный дерматит активно проявляется во время стресса и напряженности, и эти факторы могут нас встретить как на работе, так и дома", - говорит Дария.

Также косметолог лично сопровождает пациентов за границей, у которых осенью обострились хронические заболевания, такие как акне и розацеа.

Тищенко связывает это с несколькими факторами, одним из которых, несомненно, является стресс и депрессия.

"Мы все хорошо знаем выражение: "мы - то, что мы едим", реакцию как на еду, так и на стресс первой на себе ощутит кожа: изменится цвет, плотность, тургор, появятся сыпи и активизируются бактериальные заболевания. Поэтому следует держать себя в тонусе и не поддаваться искушению быть пленницей осенней хандры", - подчеркивает эксперт.

Что можно сделать, чтобы уменьшить это влияние?

Прежде всего, советует Дарья, следите за режимом сна и за питание - это позволит исключить другие отрицательные факторы, которые могут влиять на нашу кожу.

Также важным аспектом она считает физические нагрузки, ведь это позволяет забыть о хандре и сосредоточиться на упражнениях, что в свою очередь оказывает успокаивающий эффект.

И, конечно, не нужно забывать о ритуалах по уходу за кожей, таких как очищение, тонизация, увлажнение и другие.

Кроме того, желательно хотя бы раз в месяц попадать на прием к врачу дерматологу-косметологу, поскольку только комплексный подход дает нам наилучшие результаты.