Звездный фотограф Ктиторчук получил приговор за изнасилование. Появилась реакция Ефросининой

Так, ведущая рассказала о деле фотографа, который получил 12 лет и 10 месяцев тюрьмы. Офиса генерального прокурора сообщал, что Ктиторчук в течение 2017-2020 годов насиловал малолетних и несовершеннолетних. И сам он вину признал.

Stories Ефросининой (скриншот)

Также ведущая объяснила, почему решила рассказать о деле Ктиторчука. По словам Ефросининой, она получала немало сообщений о домогательствах преподавателей, фотографов, ректоров и других мужчин.

"Несколько актрис лично писали о том, как ужасно и унизительно обращались с ними режиссеры, предлагая секс за роль. Во всех случаях я говорила и говорю сейчас - я верю только в действенность социального резонанса", - написала Мария.

"Это не значит, что я списываю полностью со счетов полицию, суды и прокуратуру. Я имела дело с достаточно преданными своему делу людьми в этих сферах, но это были реально "счастливые" случаи для жертв. Тотально наша судебная система коррумпирована, слабая и импотентская, без "ручного урегулирования" - то есть без прицельного внимания органов! А обеспечить это внимание может только буря резонанса в сети. Увы, но по крайней мере что-то", - пояснила она.

Ефросинина эмоционально отреагировала на дело Ктиторчука (скриншот)

Также Ефросинина отметила, что большинство женщин, которые обращались к ней с информацией о домогательствах, не согласилась придать ситуации публичности. Жертвы боялись давать огласку, а потому мужчины, которые нарушают законы, до сих пор на свободе.

"Дело Ктиторчука доказывает, что можно добиваться справедливого наказания, даже когда обидчик имел такие связи, фотографируя всю жизнь звезд, что годами жертвы рта не открывали. Можно добиться справедливости за насилие в нашей стране, я хочу подсветить этой новостью именно это! Можно, но это очень трудно!" - написала Ефросинина.

Также она напомнила, что почти два года освещает резонансное "Закарпатское дело" о групповом изнасиловании 14-летней девочки. И эта история, отметила Ефросинина, "претендует на настоящий сценарий фильма об изворотливости юристов защиты обидчика в нашей абсолютной дырявой судебной системе".

"И у них пока получается, но они забывают, что мы будем биться до конца! Не бойтесь, пишите, рассказывайте, призывайте! Кто-то да и увидит, поддержит, разнесет, привлечет внимание! Наш народ живет в глобальном насильственном терроре три года! Не давайте обижать себя тем, кого реально схватить и бросить за решетку!" - призвала Мария.