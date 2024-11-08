Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Джамала

Популярная украинская певица Джамала предпочитает носить вещи в стиле оверсайз. Для повседневного лука она выбрала широкие джинсы классического синего оттенка с надписью на штанине. Их она дополнила серым кожаным пиджаком и бейсболкой, а сверху накинула длинное серое пальто в тонкую белую полоску. Завершали образ знаменитости стильные хайтопы.

Джамала выбрала многослойный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская, которая недавно отдыхала с сыном в Португалии, уже успела вернуться в Украину. Она продемонстрировала повседневный образ с бежево-молочным пальто из вельвета. Под него артистка надела черные брюки и рубашку, а завершали образ бежевые ботинки на шнуровке.

Лук с пальто из вельвета (фото: instagram.com/cybulskaya)

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина часто балует своих фолловеров стильными образами. Так, на днях в Stories она продемонстрировала лук с короткой рыжей дубленкой и воротником контрастного цвета.

Она также надела белый гольф-водолазку и кожаную юбку миди в самом трендовом оттенке осени 2024 года - бургунди. Ее образ завершали высокие белые сапоги с узкими носками.

Маша Ефросинина уже выгуляла короткую дубленку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Лилия Ребрик

Ведущая и актриса Лилия Ребрик для повседневного лука выбрала разноцветное пальто в клетку. Свой образ она дополнила трикотажным костюмом и трендовыми уггами на высокой платформе.

Лилия Ребрик на прогулке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадчая

Телеведущая и мама троих сыновей Катя Осадчая прежде всего выбирает удобные образы. Так, для прогулки в Карпатах знаменитость надела широкие синие джинсы, чорный свитер и стеганую куртку такого же цвета, которая также в трендах осенней моды. Свой образ она дополнила удобными белыми кроссовками.

Катя Осадчая любит комфорт (фото: instagram.com/kosadcha)

Кристина Решетник

Супруга известного телеведущего Григория Решетника Кристина может похвастаться идеальной фигурой и отменным вкусом. Она продемонстрировала в сети стильный образ с коричневым пуховиком. Отметим, что этот цвет сейчас на пике популярности.

Жена Решетника надела кожаные брюки цвета мокко, белый свитер и сверху пуховик. Завершали образ сумка кросс-боди от известного бренда и удобные хайтопы.

Кристина Решетник на прогулке (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)