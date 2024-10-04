Звезды "Спіймати Кайдаша" спровоцировали споры из-за "неприличного" фото с известной актрисой

Цымбалюк и Бакланов показали новое фото

На "свежем" кадре актеры позируют на диване, а между ними сидит Кузнецова. Вероятно, фото было сделано после съемок, ведь все артисты выглядят немного уставшими.

И внимание фанатов привлекло то, как именно сидит Кузнецова. Комментаторы назвали ее позу "вульгарной" и "неуместной".

Известные актеры спровоцировали споры в сети (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Впрочем, мнения юзеров разделились. Одни пользователи откровенно критикуют кадр и актеров, поэтому пишут:

"Катрусю, я дуже вас люблю, як актрису, поважаю, як людину, а тут… Щось не зрозуміла. Може поясните?"

"Вульгарно, а люди в захваті... Куди котиться світ"

"Що за поза в дівчини? Це типу в чомусь є гумор? Чи якийсь прихований/неприхований підтекст?"

"Наче на прийомі у гінеколога... Неприємно"

"Це просто жахливе фото, жінки, чому ви себе так не поважаєте?".

Вторая половина комментаторов оценила смелое фото. Такие пользователи лишь смеются над теми, кто начал критиковать Цымбалюка, Бакланова и Кузнецову. По мнению юзеров, некоторые люди просто не понимают юмора и слишком быстро "вспыхивают" от подобных "провокаций". Также в комментариях появились следующие мнения:

"Бомбезне фото"

"Клас, мені 68 і не бачу нічого вульгарного, артистичне мистецтво"

"Дуже класне фото. Яскраве, провокативне. З найкращими молодими акторами Україні"

"Сміливо! Мені подобається, чому б і ні. Соромʼязливим бути нудно"

"Жах, скільки хейту! Займіться саморозвитком, а не критикуйте. Катерино, ви чудова".

Сами актеры на хейт и споры не реагируют. Сейчас они работают над новым проектом, а потому, вероятно, еще не раз заинтригуют сеть.