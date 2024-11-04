У звезды сериала "Бухта Доусона" обнаружили рак: как актер комментирует болезнь

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, сыгравший роль Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", сообщил об онкологии. Знаменитость столкнулся с таким диагнозом как колоректальный рак.

Что известно по этому поводут, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости изданию People .

У Джеймса Ван Дер Бика обнаружили рак

Актер продолжает лечение. Он признается, что это нелегкое испытание, однако ему очень помогает поддержка близких и родных. Как известно, актер заручился поддержкой жены и шестерых детей.

"У меня колоректальный рак. Я раньше не разглашал этого. Только принимал меры, чтобы преодолеть его при поддержке моей невероятной семьи", - комментировал актер свой недуг.

Тем не менее, Ван Дер Бик не хочет жаловаться и отчаиваться из-за ситуации, в которой оказался. Напротив, он не оставляет оптимистических взглядов.

Джеймс говорит, что его поклонникам не стоит беспокоиться, ведь он чувствует себя хорошо. Более того, звезда продолжает активно работать и сниматься в американских фильмах.

"Но есть повод и для радостей - я чувствую себя хорошо", - говорил знаменитость.

Что известно про актера

Напомним, Джеймс Ван Дер Бик также сыграл главную роль в молодежной драме "Студенческая команда", а еще выиграл MTV Movie Awards за лучшую мужскую роль. В тот же период, в 1999 году, он был включен в список 50 самых красивых людей в мире по версии журнала People.

Он продолжал сниматься в кино, и в списке его других киноработ - съемки в вестерне "Техасские рейнджеры", появление в "Очень страшном кино" и "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар".

Однако это далеко не все фильмы и проекты, к которым присоединился 47-летний мужчина. Свою первую главную роль Джеймс получил, когда ему было всего 17, в мюзикле "Шенандоа". Также тогда он дебютировал на экране в фильме "Ангус".

Актеру 47 лет (фото: instagram.com/vanderjames)