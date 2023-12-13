У звезды сериала "Теория большого взрыва" диагностировали рак легких

Кейт Микуччи из "Теории большого взрыва" сообщила, что она больна раком

Звезда, которую зрители по всему миру прекрасно знают по роли Люси в культовом сериале "Теория большого взрыва", показала фоловерам свои фото и видео из больницы уже после того, как перенесла тяжелую операцию.

Кейт призналась, что на самом деле новость о раке легких шокировала ее, ведь она вела здоровый образ жизни и никогда не курила сигареты, которые являются достаточно агрессивным фактором для возникновения рака легких.

"Это все очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигареты, так что, знаете, это было неожиданно. Но, думаю, такое случается, поэтому самая приятная новость - рак обнаружили на ранней стадии, удалили его и сейчас со мной все в порядке. Почему я все еще говорю? Потому что я под анестезией", - поделилась новостью Микуччи.

Скриншоты

Видео из больничной после орерации звезда выложила в своем TikTok-профиле.

"Всем привет! Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких", - сообщила актриса.

По словам Кейт, она сделала плановый анализ крови, благодаря которому совершенно случайно узнала от медиков, что один из показателей указывает на воспаление в организме. Впоследствии врачи заметили на нескольких снимках пятно в легких, которое оказалось опухолью на ранней стадии. Таким образом в Микучче и обнаружили тяжелую болезнь, но, к счастью, успели прооперировать.

Еще некоторое время Кейт придется побыть в больнице, чтобы восстановить силы, однако она уже собирается выйти на работу и радовать зрителей новыми роялями.

Биография Кейт Микуччи

Актриса родилась в Нью-Джерси в семье итальянского происхождения. Кейт окончила школу вместе с музыкантом Джорданом Уайтом. Интересным фактом является то, что она не училась на актрису, а имеет диплом по специальности изобразительные искусства.

Кадры из сериала "Теория большого взрыва"

Кроме роли Люси в "Теории большого взрыва", звезда еще известна, как исполнительница роли Стефани Гуч в телесериале "Клиника", Шелли в сериале "Воспитывая Хоуп", а также в известном фильме "Однажды в Риме".

Кейт также активно занимается озвучкой мультфильмов. Ее голос можно услышать в "Школе монстров", "Скуби-Ду", "Корпорация заговоров", "Центральный парк" и других картинах.