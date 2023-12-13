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У звезды сериала "Теория большого взрыва" диагностировали рак легких

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Автор: Юлия Любченко

Популярная американская актриса, звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейт Микуччи больна раком легких.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост женщиныв ТикТоке.

Кейт Микуччи из "Теории большого взрыва" сообщила, что она больна раком

Звезда, которую зрители по всему миру прекрасно знают по роли Люси в культовом сериале "Теория большого взрыва", показала фоловерам свои фото и видео из больницы уже после того, как перенесла тяжелую операцию.

Кейт призналась, что на самом деле новость о раке легких шокировала ее, ведь она вела здоровый образ жизни и никогда не курила сигареты, которые являются достаточно агрессивным фактором для возникновения рака легких.

"Это все очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигареты, так что, знаете, это было неожиданно. Но, думаю, такое случается, поэтому самая приятная новость - рак обнаружили на ранней стадии, удалили его и сейчас со мной все в порядке. Почему я все еще говорю? Потому что я под анестезией", - поделилась новостью Микуччи.

Скриншоты

Видео из больничной после орерации звезда выложила в своем TikTok-профиле.

"Всем привет! Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких", - сообщила актриса.

По словам Кейт, она сделала плановый анализ крови, благодаря которому совершенно случайно узнала от медиков, что один из показателей указывает на воспаление в организме. Впоследствии врачи заметили на нескольких снимках пятно в легких, которое оказалось опухолью на ранней стадии. Таким образом в Микучче и обнаружили тяжелую болезнь, но, к счастью, успели прооперировать.

Еще некоторое время Кейт придется побыть в больнице, чтобы восстановить силы, однако она уже собирается выйти на работу и радовать зрителей новыми роялями.

Биография Кейт Микуччи 

Актриса родилась в Нью-Джерси в семье итальянского происхождения. Кейт окончила школу вместе с музыкантом Джорданом Уайтом. Интересным фактом является то, что она не училась на актрису, а имеет диплом по специальности изобразительные искусства.

Кадры из сериала "Теория большого взрыва"

Кроме роли Люси в "Теории большого взрыва", звезда еще известна, как исполнительница роли Стефани Гуч в телесериале "Клиника", Шелли в сериале "Воспитывая Хоуп", а также в известном фильме "Однажды в Риме".

Кейт также активно занимается озвучкой мультфильмов. Ее голос можно услышать в "Школе монстров", "Скуби-Ду", "Корпорация заговоров", "Центральный парк" и других картинах.

 

@katiemicucci An update on what I’ve been up to. #sicktok #hospital #imokay #solucky #sendinglove original sound - Katemicucci
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