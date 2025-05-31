Звезды, которые шокировали сеть омоложением: Линдси Лохан, Крис Дженнер и другие (фото)

Линдси Лохан

Пользователи гадают, к каким операциям прибегла 38-летняя актриса. Она не скрывает, что ботокс и лазерные процедуры делала, но о наличии хирургических вмешательств готова спорить.

Особое внимание привлекло недавнее фото звезды без макияжа. Когда-то всем известная бунтарка нулевых удивила невероятно гладкой кожей в белой блузке и с мокрыми волосами.

В то же время известный пластический хирург в интервью РБК-Украина заявил, что актриса таки могла делать операцию.

Как изменилась Линдси Лохан (коллаж: РБК-Украина)

Крис Дженнер

Мама клана Кардашьян-Дженнер шокировала всех своей трансформацией. На новых фотографиях она выглядит едва ли не как сестра своих дочерей.

Новая внешность 69-летней звезды реалити-шоу может быть результатом работы нью-йоркского хирурга Стивена Левина. У него делают процедуры самые топовые знаменитости.

Сама Крис, кстати, никогда не скрывала свою приверженность к ботоксу. Она также много уделяет внимания уходовым косметологическим процедурам.

Как изменилась Крис Дженнер (коллаж: РБК-Украина)

Донателла Версаче

Легендарный дизайнер в свое время переборщила с визитами к пластическому хирургу, что негативно повлияло на ее внешность.

Однако, похоже, 70-летняя звезда нашла очень хорошего специалиста.

Понемногу она меняла свой внешний вид и в конце прошлого года особенно поразила всех омоложением.

Как изменилась Донателла Версаче (коллаж: РБК-Украина)

Джессика Симпсон

Еще одна знаменитость, которая с годами становится только красивее. В 2022 году она заметно похудела.

С тех пор она активно демонстрирует подтянутое тело и прекрасную внешность, оставляя фанов гадать, в чем секрет ее невероятной красоты.

В то же время Джессика вызвала возмущение у некоторых юзеров, когда начала заметно использовать уколы красоты в губы.

Как менялась Джессика Симпсон (коллаж: РБК-Украина)

Кристина Агилера

За последний год артистка поразила публику разительным перевоплощением. Она похудела примерно на 18-20 килограммов, чем натолкнула на мысли об использовании знаменитого препарата "Оземпик".

Что касается лица, то здесь Агилера якобы уменьшила использование традиционных филлеров и отдала предпочтение средствам, которые стимулируют выработку коллагена.

Она также подчеркивала важность сочетания здорового питания и спорта.

Новый образ Кристины Агилеры (коллаж: РБК-Украина)