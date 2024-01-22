Звезда "Женского квартала" рассказала о самоубийстве сестры

Анастасия Короткая рассказала о самоубийстве сестры

По словам избранницы телеведущего, ее близкий человек очень болел и уже не хотел жить, поэтому покончил с собой.

"Было самоубийство. Она своим поступком показала состояние, в котором я выросла, но если я вышла из этого состояния, то она не смогла. Ей было 29 лет. Она прожила тяжелую жизнь. Но это был ее выбор. Она очень болела. Когда ты доходишь до того состояния, когда не хочешь жить...", - поделилась знаменитость.

Анастасия Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Также звезда "Женского квартала" призналась, что единственное, о чем она жалела, это то, что она не смогла найти правильных слов на тот момент, хотя все время поддерживала родственницу.

"Тогда я не нашла правильных слов, чтобы объяснить ей, что этого делать не надо. Она периодически говорила, что хочет это сделать, но я не очень верила. Я не верила, что это вообще возможно", - рассказала Анастасия.

"Она даже сделала это, когда мне это было удобно... В день, когда я прилетаю. Чтобы я не срывалась со съемок. Она все равно бы это сделала... У нас в роду есть такие люди, которые уходили по своему желанию. Я никому не говорила, я не хотела, чтобы жалели", - добавила она.