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Звезда украинских сериалов попал в ДТП: что известно

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский актер Артур Логай, который недавно назвал имя российского режиссера, который до сих пор ему пишет, пожаловался в сети на неприятную ситуацию - он попал в ДТП на мотоцикле.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Так, в Stories Логай показал, что он впервые за долгое время решил прокатиться на мотоцикле и, к сожалению, попал в ДТП.

Как отметил актер, это случилось не по его вине.

"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд без поворотников, не смотря в зеркала, - му*ки. Водителю того авто, который решил резко "вельнуть" в мою сторону, повезло, что я переживал за свое состояние и состояние мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", - отметил Артур Логай.

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Также он показал повреждения на мотоцикле. К счастью, с самой знаменитостью все хорошо - он отделался лишь небольшими царапинами и синяками, так как был одет в специальную одежду и обувь для езды на мотоцикле.

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"Не знаю, чтобы было с моим коленом и ногой, если бы не хорошие мотоджинсы и обувь", - подчеркнул актер.

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Кто такой Артур Логай

Логай - украинский актер театра и кино, певец и композитор, участник пятого сезона талант-шоу "X-Фактор". Победитель 8-го сезона украинского телешоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

В 2017 году окончил двухлетнюю киношколу Ukrainian Film school на базе киностудии Film.Ua.

Дебютировал в кино в 2018-м - Артур сыграл роль колдуна в мистическом телесериале "Чаклунки".

Актер уже успел сняться в сериалити "Київ вдень і вночі", а также в популярных сериалах "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого" и других. А сейчас же он играет одну из главных ролей в детективе "Пес Альф".

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

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