Звезда "Спіймати Кайдаша" показалась с синяком на глазу: что случилось

Что произошло с актрисой

Вечером 14 марта Хижняк рассказала, что не смогла сфотографироваться с фанами после концерта. Актриса сейчас гастролирует за границей. На концерт пришли украинцы, очень хотели с ней пообщаться.

Впрочем, Хижняк была вынуждена отказать фанам. Она не стала фотографироваться, ведь во время выступления травмировала глаз, поэтому у нее постоянно лились слезы.

Звезда "Поймать Кайдаша" травмировалась прямо на сцене (скриншот)

Наутро Хижняк показалась перед камерой с кровавым синяком. Глаз актрисы опух. Впрочем, звезда не расстроена, ведь понимает, что скоро все пройдет, а синяк можно скрыть под макияжем.

"Уже немного лучше, конечно, чем вчера. Но немного отек... Ничего, макияж все поправит. Единственное, надеюсь, что отек к вечеру должен сойти. Выгляжу, будто я в Одессе бухала всю ночь, меня нашли под забором и забрали на спектакль", - пошутила актриса.

Хижняк показалась с синяком (скриншоты)