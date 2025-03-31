Звезда "Скаженого весілля" пережила сексуальные домогательства: "считала себя виновной"

По словам звезды, к ней домогался преподаватель. Была ли она его ученицей - артистка не уточнила, но отметила, что это произошло в школьные времена.

"Это так просто сложилась... и я просто на всю свою жизнь запомнила это онемение, потому что тебя же воспитывают, что взрослые - это авторитет. Вот меня так воспитывали, и вдруг, когда этот взрослый, который авторитет, что-то делает то, чего не должен делать, у меня был просто ступор. И главное, что я никому об этом не рассказывала, потому что это стыдно. И я полностью понимаю этих жертв. У тебя абсолютно ощущение, что ты сама виновата", - шокировала Леся. Леся Самаева (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

"Я четко знаю это ощущение в юности, когда ты не можешь ничего сказать, ты почему-то делаешь то, что тебе противно. Там ничего такого катастрофического не было, но просто я очень четко помню, как я, говорю, мне было противно, но я это делала и больше об этом никому не рассказывала, потому что я еще потом считала себя виноватой", - добавила она.

Самаева также отметила, что эта ситуация повлияла на ее дальнейшие отношения с мужчинами.

"Я не могла встречаться со старшими мужчинами, я имела отношения только со своими сверстниками. Я просто почувствовала такое оцепенение, что я не смогу быть в отношениях со старшими мужчинами, потому что я не могла быть собой. Я делала не то, что мне хочется, а то, что мне говорили", - поделилась звезда "Скаженого весілля". Леся Самаева (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

О пережитом сексуальном домогательстве, говорит Леся, она не рассказывала даже родителям.

"Не знаю, но так и не сказала. Об этом, мне кажется, надо кричать", - отметила артистка.

Она также подчеркнула важность поддержки жертв.

"Поэтому жертвы и молчат, потому что кому-то стыдно, кому-то трудно, потому что как уважаемый человек может позволять такое себе? Кому поверят - ребенку, который только начинает свой путь, или уважаемому человеку?", - сказала актриса.

Что известно о Лесе Самаевой

Леся Самаева - актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Известна ролями во всех частях комедийного фильма "Сумасшедшая свадьба", по картине "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое", сериалу "Село на миллион" и другим кинопроектам.

С 1996 года служит в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Самаева замужем за актером Андреем Семининым, с которым воспитывает 22-летнюю дочь Марию. Леся Самаева с мужем и дочерью (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

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