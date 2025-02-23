Звезда "Шоу долгоносиков" впервые призналась, что ее домогался пьяный директор театра

Артистка вспомнила, как в возрасте 20 лет столкнулась с непорядочным директором театра. По словам Яценко, в то время она только начинала свою актерскую карьеру и успешно прошла кастинг в Ивано-Франковский драмтеатр.

Однако после этого пьяный директор пришел в ее номер в гостинице с проявлениями непристойного внимания.

Поняв намерения мужчины, молодая Тамара не колебалась: она выгнала его из своего номера и ушла.

"После окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Прошла прослушивание, меня приняли, сразу предложили роль, поселили в гостинице. И где-то буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо ухаживать", - поделилась Яценко. Тамара Яценко (скриншот из видео)

"Ну, я его послала, не знаю, где та смелость и взялась, потому что было мне в то время всего 20 лет. И этой же ночью - на вокзал. Даже чемодан бросила в номере, так он там и остался. Из театра потом звонили, потому что уже успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините. Интересно, что недавно у меня были гастроли в Ивано-Франковске, которые проходили в том театре", - добавила она.

Подобную ситуацию звезда спектакля "За двумя зайцами" пережила и в 16 лет, когда вынуждена была покинуть театр из-за домогательств со стороны руководителя.

"Когда мне было лет 16, подалась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который также пытался ко мне "приударить". Тот театр тоже оставила", - шокировала артистка.

Что известно о Тамаре Яценко

Тамара Яценко была актрисой Киевского национального академического Молодого театра с 1979 по 2022 год.

В период с 2003 по 2005 год она исполняла обязанности директора и художественного руководителя Киевского колледжа театра и кино. Тамара Яценко (скриншот из видео)

Широкой украинской аудитории Яценко стала известна благодаря участию в популярных юмористических шоу, таких как "Шоу долгоносиков", "Мамаду" и "Веселая хата".