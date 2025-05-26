Звезда "Шанса" Наталья Валевская призналась, что муж заставил ее сделать аборт

В разговоре с Деминым она рассказала, что ее муж Владимир принудил ее сделать аборт.

"У нас все было очень просто: я забеременела, и говорю: "Я хочу этого ребенка оставить. Я хочу стать мамой". Но поскольку на тот момент Владимир не имел какого-то такого финансового положения, стабильного, как он думал, то он скажем так абьюзивным методом настоял или надавил до такой степени, что я все-таки приняла решение, что в таких условиях ребенок родиться не может", - отметила артистка.

"Это не любовь. Там, где принуждают избавиться от ребенка, - это не любовь", - рассказала певица.

Также Валевская призналась, что много лет оставалась в этих отношениях из-за того, что идеализировала супруга, у которого, к слову, были дети от первого брака. С ними артистка была в хороших отношениях, но у нее никогда не было к ним материнских чувств.

"Я была холодной очень много лет. Я не знала, как любить. Меня только нынешний мой любимый научил любить. И отдавать эту любовь. Он раскрыл во мне это", - отметила она.

В 2019 году Наталье сделали сложную операцию, которая должна была помочь ей иметь детей.

"У меня длинный путь к материнству. Это один из эпизодов этого пути. Это и обследование, и устранение патологии. Это было жестко, я такой боли не чувствовала никогда", - отметила она.

В то же время певица, которой в этом году исполняется 44 года, надеется еще стать матерью.

"Я говорю с душой (будущего ребенка - ред.), надеюсь, она придет в мое тело, и я увижу на свои глаза ребенка", - подчеркнула она.

Напомним, Валевская стала популярной благодаря программе "Шанс" в 2005 году. После победы артистка начала заниматься творческой деятельностью профессионально, записывала альбомы, снимала клипы и имела множество концертов. Она приняла участие в мюзикле под названием "Кошки", фестивале "Славянский базар", а также получила награду UBN Award в Лондоне в номинации "Открытие года".

Около 20 лет она была замужем за Владимиром Пригладем, однако в 2022 году пара развелась.

Спустя год после развода Валевская встретила новую любовь. Личность любимого певица до сих пор не разглашает, однако отмечает, что ее бойфренд не является публичным лицом.