Звезда "Шанса" Наталья Валевская призналась, что муж заставил ее сделать аборт
Украинская певица и звезда проекта "Шанс" Наталья Валевская сделала откровенное признание о тяжелом этапе в своей жизни. В 2003 году, когда ей было 22 года, она решила прервать беременность.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину в YouTube.
В разговоре с Деминым она рассказала, что ее муж Владимир принудил ее сделать аборт.
"У нас все было очень просто: я забеременела, и говорю: "Я хочу этого ребенка оставить. Я хочу стать мамой". Но поскольку на тот момент Владимир не имел какого-то такого финансового положения, стабильного, как он думал, то он скажем так абьюзивным методом настоял или надавил до такой степени, что я все-таки приняла решение, что в таких условиях ребенок родиться не может", - отметила артистка.
"Это не любовь. Там, где принуждают избавиться от ребенка, - это не любовь", - рассказала певица.
Также Валевская призналась, что много лет оставалась в этих отношениях из-за того, что идеализировала супруга, у которого, к слову, были дети от первого брака. С ними артистка была в хороших отношениях, но у нее никогда не было к ним материнских чувств.
"Я была холодной очень много лет. Я не знала, как любить. Меня только нынешний мой любимый научил любить. И отдавать эту любовь. Он раскрыл во мне это", - отметила она.
В 2019 году Наталье сделали сложную операцию, которая должна была помочь ей иметь детей.
"У меня длинный путь к материнству. Это один из эпизодов этого пути. Это и обследование, и устранение патологии. Это было жестко, я такой боли не чувствовала никогда", - отметила она.
В то же время певица, которой в этом году исполняется 44 года, надеется еще стать матерью.
"Я говорю с душой (будущего ребенка - ред.), надеюсь, она придет в мое тело, и я увижу на свои глаза ребенка", - подчеркнула она.
Напомним, Валевская стала популярной благодаря программе "Шанс" в 2005 году. После победы артистка начала заниматься творческой деятельностью профессионально, записывала альбомы, снимала клипы и имела множество концертов. Она приняла участие в мюзикле под названием "Кошки", фестивале "Славянский базар", а также получила награду UBN Award в Лондоне в номинации "Открытие года".
Около 20 лет она была замужем за Владимиром Пригладем, однако в 2022 году пара развелась.
Спустя год после развода Валевская встретила новую любовь. Личность любимого певица до сих пор не разглашает, однако отмечает, что ее бойфренд не является публичным лицом.
Вас также может заинтересовать
- 7 звезд, которые пережили аборт и рассказали о своем опыте
- Джамала рассекретила, как похудела после третьих родов
- Звезда "Холостяка" Марина Голд объявила о беременности необычным способом.