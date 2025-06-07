Звезда сериала "Секс в большом городе" впервые ответила на слухи о романе с "Мистером Бигом"

Кристин Дэвис, которая прославилась ролью Шарлотты в сериале "Секс в большом городе", наконец прокомментировала многолетние слухи о своем романе с коллегой Крисом Нотом (мистер Биг или Супермен в сериале).

Действительно ли они были вместе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылки нам Instagram Дэвис.

Годами вокруг личной жизни актрис сериала "Секс в большом городе" ходили разнообразные слухи. Один из самых известных - отношения Дэвис и Нота. И наконец правда всплыла на поверхность.

Комментируя замечание поклонника, о том, что они были вместе, 60-летняя звезда опровергла эту информацию.

"Вы же встречались с ним?" - написал подписчик.

"Нет, не встречалась!!!" - ответила Дэвис.

"О Боже, я жила во лжи. Спасибо, что прояснили! Я даже гуглила это, и было несколько ссылок, которые говорили, что вы встречались", - добавил пользователь.

Реакция Дэвис на слухи о романе с коллегой (скриншот)

Что известно об отношениях Кристин и Криса

Коллеги познакомились на съемочной площадке легендарного сериала. Слухи об их близости начали появляться еще в начале 2000-х, когда шоу было на пике популярности.

Сами актеры, которые время от времени вместе позировали на камеру, тогда не опровергали и подтверждали информацию.

Масла в огонь подливали журналисты и фаны, которые дружеское общение воспринимали за нечто большее.

Крис Нот (фото: Getty Images)

Что произошло с персонажем Нота в сериале

Не секрет, что сейчас транслируют спин-офф "И просто так", где героини оригинального шоу переживают новые личные вызовы. В первом сезоне шоу любимый муж Кэрри, известный как "Мистер Биг", умирает от сердечного приступа.

Интересно, что его смерть совпала со скандальными обвинениями против Нота в сексуальном насилии. Тогда две женщины под псевдонимами Зои и Лили заявили о насилии в 2004 и 2015 годах.

Сам актер отрицал свою вину. В августе 2023 года Нот он назвал своим единственным преступлением измену жене. А другие обвинения - "бессмысленными" и "неподтвержденными".

Крис Нот в сериале "И просто так" (скриншот)

Как отреагировали актрисы

В подкасте Дэвис "Are You A Charlotte?", где она обсуждает сериал "Секс в большом городе" с известными гостями, вместе с Сарой Джессикой Паркер и Синтией Никсон, отреагировали на обвинения в отношении актера.

"Мы глубоко расстроены, услышав обвинения против Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые осмелились рассказать о своем опыте. Знаем, как это трудно, и восхищаемся их смелостью", - сказали они.