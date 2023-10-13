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Звезда сериала "Секс и город" растрогала всех видео с маленькой украинкой: "Тронута их силой!"

Кристин Дэвис растрогала всех видео с маленькой украинкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная американская актриса, звезда сериала "Секс и город" Кристин Дэвис на весь мир рассказала о войне в Украине. Она опубликовала видео с маленькой девочкой из Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост актрисы в Instagram.

Чем тронула фанатов знаменитость

Известно, что визит звезды в Молдову состоялся еще в сентябре, однако кадрами с украинкой, которая вынуждена была покинуть своих родных, друзей и школу, опубликовала только сейчас. Видео появилось в профиле артистки, за которым следят более 1,3 млн. подписчиков

"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились в единое целое. Проблемы, с которыми столкнулись беженцы, вынуждены покинуть свои дома, невозможно себе представить. Я была глубоко тронута их силой", - рассказала Кристин Дэвис.

Она пообщалась с 9-летней девочкой Машей из Николаева, которая рассказала актрисе, что мечтает вернуться домой и об окончании войны.

В частности, в родном городе у украинки остались бабушка с дедушкой, любимая игровая площадка и беззаботное детство. Девочка вынуждена была покинуть родной город из-за нападения российских военных.

Реакция сети

Пользователи в комментариях Кристин Дэвис поблагодарили за ее чуткое сердце и освещение проблем украинцев, которые сейчас переживают сложные времена.

Кроме того, подписчики актрисы выразили восторг стойкостью и храбростью украинцев:

  • Для нас так важно видеть такую поддержку спустя почти 2 года полномасштабной войны. Я желаю, чтобы все наши дети скорее вернулись домой в безопасную и сильную Украину
  • Наши дети заслуживают лучшего будущего, чем кровавая война
  • Разрывается сердце от того, о чем говорит Маша и как она скучает по дому
  • Я хочу, чтобы война закончилась и чтобы все было хорошо

Ранее мы сообщали, что в США внезапно скончалась звезда "Секса и города".

Также мы писали, что актриса Мила Кунис со слезами рассказала о реакции дочери на то, что она наполовину украинка.

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