Звезда сериала "Секс и город" растрогала всех видео с маленькой украинкой: "Тронута их силой!"

Известная американская актриса, звезда сериала "Секс и город" Кристин Дэвис на весь мир рассказала о войне в Украине. Она опубликовала видео с маленькой девочкой из Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост актрисы в Instagram.
Известно, что визит звезды в Молдову состоялся еще в сентябре, однако кадрами с украинкой, которая вынуждена была покинуть своих родных, друзей и школу, опубликовала только сейчас. Видео появилось в профиле артистки, за которым следят более 1,3 млн. подписчиков
"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились в единое целое. Проблемы, с которыми столкнулись беженцы, вынуждены покинуть свои дома, невозможно себе представить. Я была глубоко тронута их силой", - рассказала Кристин Дэвис.
Она пообщалась с 9-летней девочкой Машей из Николаева, которая рассказала актрисе, что мечтает вернуться домой и об окончании войны.
В частности, в родном городе у украинки остались бабушка с дедушкой, любимая игровая площадка и беззаботное детство. Девочка вынуждена была покинуть родной город из-за нападения российских военных.
Пользователи в комментариях Кристин Дэвис поблагодарили за ее чуткое сердце и освещение проблем украинцев, которые сейчас переживают сложные времена.
Кроме того, подписчики актрисы выразили восторг стойкостью и храбростью украинцев:
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