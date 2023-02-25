Звезда сериала "Папаньки" Атанасова случайно узнала о смерти отца спустя два года

Как актриса узнала о трагедии

Атанасова обвиняет в том, что не узнала сразу о смерти отца его жену, преследовавшую меркантильные цели.

Она отметила, что с отцом у нее не было близких отношений.

"Я не знаю, что было бы, если бы мне позвонили по телефону и сказали бы, что это произошло вчера. Как минимум, я бы поехала к нему. Но я узнала об этом как факт и не от людей, которые жили с ним, а просто с друзьями за кофе. Я узнала, что он умер два года назад", - сказала актриса.

Ольга Атанасова (скриншот)

В частности, актрисе хотелось бы узнать о смерти отца сразу, но его жена не рассказала ей, потому что боялась, что звезда захочет забрать его квартиру. Такое решение возмутило артистку, потому что она не планировала делить имущество.

Атанасова заявила, что хочет встретиться с женщиной и расспросить ее о мотивах некрасивого поступка.

"У нас, я уверена, было сколько общих тем. Мы могли бы с ним говорить часами. И где-то я понимаю, что этого никогда не будет. Я не знаю, с какими мыслями он шел. Возможно, он думал обо мне", - со слезами на глазах сказала актриса.

Что известно об акторе

Добавим, что до сих пор также не было известно о смерти Анатолия Лукьяненко. Он родился в 1959 году. Также он являлся членом Национального союза кинематографистов Украины.

Анатолий Лукьяненко (kino-teatr)

При жизни Лукьяненко снялся во многих фильмах, среди которых "Твоє мирне небо", "До розслідування приступити", "Потяг поза розкладом", "Пастка", "Дорога до пекла" "Без року тиждень", "Крижані квіти", "Женихи".