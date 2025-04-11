Звезда сериала "Анатомия Грей" борется с неизлечимой болезнью: что известно

Эрик Дэйн, звезда сериалов "Все женщины - ведьмы", "Анатомия Грей", "Эйфория", сообщил о страшной болезни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.
Он рассказал в комментарии СМИ, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).
"Мне поставили диагноз БАС. Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной, пока мы проходим эту следующую главу жизни", - отметил Дэйн.
Актер также рассказал, что с нетерпением ждет возвращения к съемкам, несмотря на серьезный диагноз.
"Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе. Я любезно прошу вас предоставить моей семье и мне уединение в это время", - отметил актер.
Отметим, что люди с этим заболеванием часто страдают прогрессирующим параличом мышц. Позже возникают трудности с глотанием, разговором или дыханием. Во многих случаях БАС в течение нескольких лет приводит к смерти.
Эрик Дэйн (фото: instagram.com/realericdane)
Дэйн родился в Сан-Франциско в 1972 году, в семье домохозяйки и дизайнера.
В 1993 году Дэйн переехал в Лос-Анджелес, где сыграл небольшие роли в телесериалах "Сохранить Бэлл", "Чудесные годы", "Розанна", "Женаты… с детьми". В 2000 году появился в эпизоде культового сериала "Все женщины - ведьмы".
В 2005 году Дэйн был утвержднн на роль доктора Марка Слоана в телесериале "Анатомия Грей". Положительная реакция зрителей позволила сделать героя Дэйна постоянным персонажем. Сцена, в которой Слоан выходит мокрый из ванной с одним полотенцем, была названа "самым лучшим моментом".
В 2019 году начал сниматься в телесериале "Эйфория", адаптации одноимённого израильского сериала.
Женат на актрисе Ребекке Гейхарт. У них есть двое дочерей: Билли Беатрис (2010 г. р.) и Джорджия Джеральдина (2011 г. р.).
Кадр из сериала "Анатомия Грей"
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