Звезда сериала "Анатомия Грей" борется с неизлечимой болезнью: что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.

Он рассказал в комментарии СМИ, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).

"Мне поставили диагноз БАС. Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной, пока мы проходим эту следующую главу жизни", - отметил Дэйн.

Актер также рассказал, что с нетерпением ждет возвращения к съемкам, несмотря на серьезный диагноз.

"Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе. Я любезно прошу вас предоставить моей семье и мне уединение в это время", - отметил актер.

Отметим, что люди с этим заболеванием часто страдают прогрессирующим параличом мышц. Позже возникают трудности с глотанием, разговором или дыханием. Во многих случаях БАС в течение нескольких лет приводит к смерти.



Эрик Дэйн (фото: instagram.com/realericdane)

Что известно про Эрика Дэйна

Дэйн родился в Сан-Франциско в 1972 году, в семье домохозяйки и дизайнера.

В 1993 году Дэйн переехал в Лос-Анджелес, где сыграл небольшие роли в телесериалах "Сохранить Бэлл", "Чудесные годы", "Розанна", "Женаты… с детьми". В 2000 году появился в эпизоде культового сериала "Все женщины - ведьмы".

В 2005 году Дэйн был утвержднн на роль доктора Марка Слоана в телесериале "Анатомия Грей". Положительная реакция зрителей позволила сделать героя Дэйна постоянным персонажем. Сцена, в которой Слоан выходит мокрый из ванной с одним полотенцем, была названа "самым лучшим моментом".

В 2019 году начал сниматься в телесериале "Эйфория", адаптации одноимённого израильского сериала.

Личная жизнь

Женат на актрисе Ребекке Гейхарт. У них есть двое дочерей: Билли Беатрис (2010 г. р.) и Джорджия Джеральдина (2011 г. р.).



Кадр из сериала "Анатомия Грей"