Звезда Нового канала рассказала об унижениях от коллег-мужчин: шокирующие признания Кати Олос

В частности, в откровенном разговоре Катя рассказала о буллинге от близких коллег, с которым столкнулась внутри команды, а также вспомнила романтические отношения на работе.

"Самый неприятный партнер по сцене - это моя команда "Сборная Львова". Почему в юморе мало женщин? Потому что мало кто выдерживает такое давление от мужчин. Меня буллили так, что я, кажется, даже плакала", - призналась она.

Сейчас, по словам Олос, она уже проработала эти эмоции с психологом и научилась отстаивать собственные границы. Однако возвращаться в тот период не хочет.

"Понятно, что тогда еще не умела отстаивать свои границы и дать отпор. Но все равно точно не хочу возвращаться в те времена. То, как меня оскорбляли ребята, наверное, в жизни я такого хейта больше не получала", - говорит девушка.

Несмотря на то, что впечатления о прошлом у Кати, мягко говоря, не очень, сейчас она общается с коллегами по команде.

"Мы как-то увиделись, и один из них сказал: "Катя, как вспоминаю, как мы тебя обижали, это реально ужас". Хотя вайб, когда они мне говорили, что у меня ничего не получится, и я теперь такая: "Ну, что там, ребята?" - очень классный. Тогда первое, что было, это доказать, что я смогу", - рассказывает Олос.

Однако буллинг - не единственное, что телезвезда скрывала, и вот решила рассказать. Девушка впервые поделилась неизвестной ситуацией относительно дел любовных.

"Помню, когда-то мама мне сказала фразу: "Никогда нельзя заводить романы на месте, где ты работаешь". Конечно, я не послушала. Поэтому у меня был роман с редактором Ровенской "Лиги смеха", который очень любил нашу команду", - с улыбкой рассказывает ведущая.

Напомним, что Екатерина Олос - украинская актриса, комикеса и телеведущая. С детства мечтала стать актрисой, участвовала в школьных театральных постановках и КВН.

Несмотря на сопротивление родителей, которые настаивали на получении архитектурного образования, девушка завершила обучение по этой специальности, но впоследствии переехала в Киев, где поступила в Украинскую Киношколу для реализации своей мечты об актерской карьере.

В Киеве она присоединилась к команде "Сборная Львова" в телевизионном шоу "Лига смеха". Эта команда была создана в 2017 году и состояла из участников, которые ранее были капитанами в своих командах. В 2020 году "Сборная Львова" прошла отбор для участия в телевизионной версии шоу.

Олос также известна своим участием в стендап-выступлениях и ролями в украинских сериалах, таких как "Кукушки" и "Батя". С марта 2025 года она является соведущей квиз-шоу "Город и село" (вместе с Андреем Черепущаком).