Звезда "МастерШефа" обнажилась на камеру и "засветила" тату, о котором раньше жалела (фото)

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поразила фанатов новыми кадрами. Она решилась на откровенную фотосессию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Мартыновской.
На фото, размещенных звездой шоу "МастерШеф", она позирует без одежды. Мартыновская выбрала необычную локацию - летний душ.
Фотосессия действительно была откровенной, но не настолько, чтобы все желающие могли увидеть слишком много.
Мартыновская поразила откровенными кадрами (фото: instagram.com/olga_martynovska)
"Нет, обычно в душ со своей подругой или с фотографом я не хожу. Но когда твоя подруга фотограф, а еще тот, о котором мы почти забыли, сельский... А в нем, сквозь виноградную лозу, жадно обплетающую шифер, пробивается полуденное солнце. В таком случае и в такой душ можно вдвоем", - рассказала Мартыновская.
А на одном из фото можно увидеть тату на спине женщины. Она рассказывала, что когда-то о нем жалела.
Этот рисунок ей "набили" в Париже, где она стажировалась. Тогда ей исполнилось 20 лет, а новые друзья не знали, что дарить. Потому они предложили сделать ей тату, а она согласилась. Затем Мартыновская сожалела о таком решении, хотя впоследствии полюбила рисунок.
В комментариях начался "пожар". Пользователи пишут Мартыновской комплименты, а также не обошлось без хейтеров. Юзеры отмечают:
К слову, недавно мы рассказывали, что известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров.
Кроме того, недавно стало известно, что Alyona Alyona стала ведущей реалити-шоу о перевоплощении.