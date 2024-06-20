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Звезда "МастерШефа" обнажилась на камеру и "засветила" тату, о котором раньше жалела (фото)

Мартыновская покорила сеть (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Автор: Полина Иваненко

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поразила фанатов новыми кадрами. Она решилась на откровенную фотосессию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Мартыновской.

На фото, размещенных звездой шоу "МастерШеф", она позирует без одежды. Мартыновская выбрала необычную локацию - летний душ.

Фотосессия действительно была откровенной, но не настолько, чтобы все желающие могли увидеть слишком много.

Мартыновская поразила откровенными кадрами (фото: instagram.com/olga_martynovska)

"Нет, обычно в душ со своей подругой или с фотографом я не хожу. Но когда твоя подруга фотограф, а еще тот, о котором мы почти забыли, сельский...  А в нем, сквозь виноградную лозу, жадно обплетающую шифер, пробивается полуденное солнце. В таком случае и в такой душ можно вдвоем", - рассказала Мартыновская.

А на одном из фото можно увидеть тату на спине женщины. Она рассказывала, что когда-то о нем жалела.

Этот рисунок ей "набили" в Париже, где она стажировалась. Тогда ей исполнилось 20 лет, а новые друзья не знали, что дарить. Потому они предложили сделать ей тату, а она согласилась. Затем Мартыновская сожалела о таком решении, хотя впоследствии полюбила рисунок.

 

Как реагирует сеть

В комментариях начался "пожар". Пользователи пишут Мартыновской комплименты, а также не обошлось без хейтеров. Юзеры отмечают:

  • "Просмотрела 100 раз, увлекает видение фотографа"
  • "Красиво. Снято очень талантливо. Если на фото видишь гармонию, то это и есть красота, которую уловил мастер в моменте"
  • "Это настоящее искусство! Ню - это очень красиво, когда со вкусом, сексуально, но сдержанно. Оля, очень хорошие фото хорошего тела!".

К слову, недавно мы рассказывали, что известная блогерша резко высказалась по поводу гендеров.

Кроме того, недавно стало известно, что Alyona Alyona стала ведущей реалити-шоу о перевоплощении.

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