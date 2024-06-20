Звезда "МастерШефа" обнажилась на камеру и "засветила" тату, о котором раньше жалела (фото)

На фото, размещенных звездой шоу "МастерШеф", она позирует без одежды. Мартыновская выбрала необычную локацию - летний душ.

Фотосессия действительно была откровенной, но не настолько, чтобы все желающие могли увидеть слишком много.

Мартыновская поразила откровенными кадрами (фото: instagram.com/olga_martynovska)

"Нет, обычно в душ со своей подругой или с фотографом я не хожу. Но когда твоя подруга фотограф, а еще тот, о котором мы почти забыли, сельский... А в нем, сквозь виноградную лозу, жадно обплетающую шифер, пробивается полуденное солнце. В таком случае и в такой душ можно вдвоем", - рассказала Мартыновская.

А на одном из фото можно увидеть тату на спине женщины. Она рассказывала, что когда-то о нем жалела.

Этот рисунок ей "набили" в Париже, где она стажировалась. Тогда ей исполнилось 20 лет, а новые друзья не знали, что дарить. Потому они предложили сделать ей тату, а она согласилась. Затем Мартыновская сожалела о таком решении, хотя впоследствии полюбила рисунок.

Как реагирует сеть

В комментариях начался "пожар". Пользователи пишут Мартыновской комплименты, а также не обошлось без хейтеров. Юзеры отмечают: