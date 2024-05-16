Звезда "МастерШеф" попал в ДТП: у него переломы и сотрясение мозга (фото)

Блогер и певец Влад Мицкевич, также известный как участник кулинарного шоу "МастерШеф", попал в аварию. Артист получил многочисленные травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост и Stories, которыми Мицкевич поделился в Instagram.
Так, Мицкевич рассказал, что он "сделал пять оборотов", когда попал в аварию на мотоцикле. Артист сломал ребра и получил другие травмы. Впрочем, он уверяет, что с ним все будет хорошо.
Мицкевич попал в ДТП (скриншот)
Впоследствии блогер разместил пост, в котором подробно рассказал о своем состоянии. По словам Мицкевича, он думал об аварии и предполагал, что это случится.
"Я знал что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что гораздо сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, жить буду 100%
Думаю, неделя и вернусь к нормальной жизни. Благодарю всех за поддержку", - написал артист.
Звезда "МастерШеф" попала в аварию (фото: пресс-служба артиста)
Мотоцикл был эвакуирован, а сам блогер получил медицинскую помощь. В комментариях фаны пожелали Мицкевичу выздоровления, но без критики не обошлось. Пользователи пишут:
Артист, записывающий песни, а также принимавший участие в шоу "МастерШеф", ранее признавался в наркозависимости. По словам Мицкевича, он сумел побороть вредную привычку, но ему было тяжело.
А несколько недель назад Мицкевич заявил, что у него был роман с Олей Поляковой. Он даже публиковал "фотодоказательства", но потом извинялся и выпустил песню-посвящение певице.
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