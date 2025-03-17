Звезда "МастерШеф" попала в психиатрическую больницу и заявила, что ее пытались убить

Блогерша опубликовала кадры из психиатрической клиники, однако причину, почему она там оказалась, называть не стала.

Первые несколько дней, призналась Аннет, ее заставляли принимать большую дозу лекарств, которые на нее не работали.

"Здесь еще норм, первые 3 дня это был овощ, которого накачивали убойной дозой лекарств, которые на меня не работали. Врачи говорили: "Впервые такое встречаем, если повысим дозу, мы ее просто убьем", - шокировала Вовк. Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу (скриншот)

Звезда "МастерШефа" отметила, что персонал не верил, что она "нормальная". Они не пытались помочь, а наоборот - хотели убить ее.

"Боль за то, что мне не верили, что я нормальная. Боль за то, что врачи пытались помочь, а на самом деле пытались убить. Я заходила каждый день силы бороться", - поделилась блогерша. Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу (скриншот)

22 февраля Аннет выпустили из клиники и отправили в другую психиатрическую больницу. По словам Вовк, там к ней пренебрежительно относились и пытались "закрыть" на месяц.

"Я устроила там тотальный бум. Говорила, что я нормальная и имею свои права, и то, что я оказалась в психиатрической больнице - это нонсенс и как такое возможно. Там меня хватали за волосы, таскали, потому что я начала бунтовать", - рассказала финалистка кулинарного проекта. Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу (скриншот)

Лечение блогера обошлось в 10 тысяч долларов, и для этого ее мать вынуждена была продать автомобиль. Сейчас Аннет уже дома.

Что известно об Аннет Вовк

На сайте СТБ отмечается, что блогерше 23 года. Родилась она в Берлине, но в четыре года переехала в Чернобаевку. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

С детства увлекалась кулинарией, но мама и бабушка не пускали ее на кухню, считая, что она "вредный ребенок", и после ее "визитов" там все выглядело, как будто прошел торнадо. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

25 февраля 2022 года Вовк приехала к маме в Чернобаевку на празднование Дня рождения и оставалась там во время оккупации на два месяца.

После этого она жила в Берлине, где работала в индустрии красоты. В прошлом году Аннет стала участницей 14-го сезона "МастерШеф" и прошла в финал. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

После проекта девушка начала активно вести кулинарный блог.

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