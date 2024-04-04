Звезда "Квартала" сделала откровенное заявление о Елене Кравец: "Она делает то, что ей нравится"

Звезда "Женского Квартала" и юмористка Катя Никитина рассказала, что она думает о Елене Кравец. По словам девушки, она боялась конкуренции и плохого отношения, когда пришла на проект, но все изменилось.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Никитина сказала в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

Что юмористка думает о Кравец

Никитина призналась, что ей нравилось работать со звездой "Квартала". По словам юмористки, с Кравец очень легко подружиться.

"Она очень мудрая... Очень глубокая. Разговоры с ней можно записывать. Брать тетрадь и писать цитатами. Она всегда дает классные рекомендации, всегда может помочь", - заявила Никитина.

К тому же, она рассказала, что волновалась перед тем, как прийти на проект "Женский квартал". Никитина думала, что она "маленькая", а другие - "звезды".

Никитина высказалась о Кравец (скриншот)

"Но наоборот было очень классное отношение ко мне. От той самой Елены Кравец, которая ко мне прям очень хорошо относилась. Никогда не испытывала унижения, пренебрежения надо мной", - объяснила артистка.

Также Никитина высказалась о том, что она думает о карьере Кравец, которая уже давно ушла из проектов "Квартала" и начала развивать собственные программы.

"У нее, когда она ушла из "Квартала", у нее началось свое что-то. Она начала делать свое... Она делает то, что ей нравится, и что она хочет, а не то, что ей говорят", - заявила юмористка.