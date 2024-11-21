Звезда "Конотопской ведьмы" откровенно рассказала о домогательствах Владимира Талашко

Неприятный инцидент с Малковой произошел, когда она поступала в Киевский национальный университет театра, кино, искусства и телевидения им. Карпенко-Карого.

Тогда девушку предупреждала ее мать, что актер имеет "дурную" славу, но Малкова не поверила ей.

"Я прохожу один экзамен и знакомлюсь с Талашко. Он меня замечает, а я смотрю на него, ну это дедушка. Представляешь да, "святой дед". Потом я пришла домой, призналась маме, что поступаю. Она такая: "А кто у тебя экзамены принимает?". Я сказала, что Талашко. Она была шокирована. Позже сказала, что он очень специфический человек. Типа, давай честно, ты не очень талантлива, и, пожалуй, он тебя возьмет не из-за таланта, а за что-то другое. Я это проигнорировала", - поделилась актриса.

Татьяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

На этом история не закончилась. Когда девушка выбежала после очередного экзамена, где на нее сильно давили, и уже отбросила идею с поступлением в театральный, Талашко неожиданно ее поддержал и предложил сделать портфолио. Для этого ей нужно было приехать к нему домой.

Девушка не увидела в этом каких-то намеков и приехала к нему. Он дал ей коричневый свитер, а в процессе съемки просил постепенно оголяться. Затем девушка уже поняла, к чему клонит Талашко.

"Он сказал, что мне как актрисе надо сделать фотографии для портфолио, что - приедешь ко мне и мы все сделаем. Ну я же, конечно, - все сделаем. Я приехала к нему домой, а он мне кидает коричневый свитер. Он говорит: "Надень, сделаем нейтральный фон", - вспомнила она.

"Он очень четко со мной разговаривал, максимально профессионально. Я надела этот свитер, мы садимся, начинаем делать фото. А потом он говорит, что нужно спустить плечо, а теперь - сделай вид, что ты его снимаешь, а теперь - снимай его. И тут все пазлы сложились. Я оттуда едва ноги унесла", - поделилась Малкова.

Что известно о секс-скандале с Владимиром Талашко

Летом 2021 года известного украинского актер, который сыграл в картине "В бой идут одни "старики", обвинили в домогательствах его бывшие студентки. По их словам, мужчина предлагал студенткам и абитуриенткам, одной из которых было только 15 лет, зайти к нему домой и там уже начинал к ним домогаться.

Сам актер и руководство университета всячески отрицали это.

Среди актрис, которые не побоялись рассказать об этом, была Анастасия Вергелес. Она поступила в университет Карпенко-Карого, где преподавал Талашко, в 2009 году. В первый год были просто какие-то шутки и психологический прессинг со стороны Талашко. По словам актрисы, преподаватель постоянно хотел раздеть ее и посмотреть, какой у нее размер груди.

Она даже ходила в деканат, чтобы написать заявление для замены мастера. Там им объяснили, что один курс уже писал такое заявление, но другого мастера студентам так и не дали. Девушкам также сказали, что у Талашко есть "крыша".

Владимир Талашко (кадр из фильма)

После окончания второго курса Анастасия решила поступать заново в университет, но уже на другую специальность - диктор и телеведущий.

Затем громкое заявление сделала другая девушка - маркетолог Мария Матрос. Она не была студенткой актера. Талашко был другом ее семьи, и она знала его с четырех лет.

По словам девушки, актер изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Талашко предложил ей перейти на "ты" и пропустить стаканчик. Матрос дала понять, что не хочет близости с 62-летним актером, но он продолжал настаивать на своем. Об этой истории она никогда не рассказывала никому.

В ноябре 2021 года Владимир Талашко написал заявление об увольнении из университета имени Карпенко-Карого.

Зимой 2023 года полиция обнародовала результаты расследования дела, согласно которым Талашко признали невиновным из-за отсутствия доказательств.

Владимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)