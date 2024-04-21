Звезда кино для взрослых Джозефина Джексон рассекретила, сколько зарабатывает в месяц

Сколько зарабатывает Джозефина в месяц

По словам знаменитости, она зарабатывает около 20 тысяч долларов в месяц.

В настоящее время Джексон собирает деньги на помощь раненым украинским военным и помогает центру эндопротезирования.

Джозефина Джексон с военными (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Также порноактриса призналась, как родители отнеслись к ее специфической деятельности.

"Мы с ними это не обсуждаем. Я взрослый человек. Во-первых, я начала сниматься во взрослом возрасте. Во-вторых, я в семье единственный ребенок. Поэтому, я не думаю, что это хорошая идея, терять единственного ребенка ради каких-то своих предпочтений", - сказала звезда фильмов для взрослых.

"Единственное, что они могли сделать, принять это или потерять ребенка. Конечно, приняли. А кто хочет терять своего ребенка из-за каких-то глупых амбиций?", - добавила она.

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Отметим, что Юлия Сенюк сейчас входит в топ-100 на одном из самых известных порносайтов мира.

То, чем занимается Джозефина, говорит она, не приносит ей много удовольствия.

"Сам процесс мне не нравится, у меня нет инстинктивных желаний как у животных, когда тебе все равно, где, как и с кем. Мне нужна близость, приватность. Для меня это только работа на камеру", - поделилась актриса.